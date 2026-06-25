Jędrzejczyk zrobiła to po zakończeniu kariery. "Trudniejsze niż MMA"

Joanna Jędrzejczyk zaskoczyła całe środowisko MMA, kiedy po przegranej walce z Weili Zhang w czerwcu 2022 roku ogłosiła zakończenie kariery. "Kocham życie, dlatego muszę zdecydować się na sportową emeryturę... To było cudowne 20 lat, w tym roku sama skończę 35, a chcę zostać mamą i rozkręcić biznes. Trenowałam przez dwie dekady, czyli przez większość swojego życia. UFC, Dana, przepraszam, że cię zawiodłam. Chcę podziękować wszystkim pracownikom organizacji. Kocham was wszystkich" - ogłosiła jeszcze w trakcie gali UFC 275.

Po odejściu z UFC i przejściu na sportową emeryturę "JJ" postanowiła spróbować swoich sił jako... stand-uperka. W 2024 roku zadebiutowała w świecie polskiego stand-upu jako gość specjalny podczas wielkiej ogólnopolskiej trasy "Please, Stand-up!" i występowała u boku m.in. Tomasza Kołeckiego i Łukasza Lodkowskiego.

Podczas jednego z eventów poprzedzających galę UFC 312, na którym Joanna Jędrzejczyk pojawiła się już nie w roli zawodniczki, a jedynie obserwatorki, miała ona okazję podzielić się swoimi odczuciami po debiucie na stand-upowej scenie.

"Właśnie zakończyłam trasę stand-upową. Miałam 40 występów w Polsce. 40 występów z najlepszymi stand-uperami. To było wspaniałe doświadczenie, żyłam jak gwiazda rocka. W porównaniu z tym, jak żyłam jako sportowiec, to zupełnie inny świat" - wyznała w rozmowie z Jonem Anikiem (cytat za MMA Mania).

Jak się okazuje, choć jest raczej osobą ekstrawertyczną, bycie stand-uperką wcale nie było dla niej przysłowiową "bułką z masłem". Zapytana o to, czy występy w oktagonie były większym wyzwaniem niż występy na scenie, JJ odpowiedziała krótko. "Myślę, że stand-up jest trudniejszy niż MMA. Występowałam przed 12 000 widzów, na największych arenach w Polsce. Mieliśmy w sumie prawie 240 000 widzów" - podsumowała.

Joanna Jędrzejczyk legendą MMA. Jest drugą kobietą na świecie, która trafiła do Galerii Sław UFC

Joanna Jędrzejczyk wciąż pozostaje jedną z największych gwiazd w kobiecym MMA. W lipcu 2014 jako pierwsza Polka zadebiutowała w największej amerykańskiej organizacji UFC, a w latach 2015-2017 była mistrzynią tej federacji w wadze słomkowej. Tytuł straciła w listopadzie 2017 roku podczas gali UFC 217 w Nowym Jorku, kiedy to przegrała przez nokaut techniczny z Rose Namajunas.

Zawodowych walk w MMA "JJ" stoczyła łącznie 21, z czego wygrała aż 16. Porażki odnotowała tylko przy okazji pięciu pojedynków. 10 marca 2024 roku podczas gali UFC 299 w Miami ogłoszono, że Jędrzejczyk została dodana do Galerii Sław UFC. Wcześniej tego zaszczytu dostąpiła tylko jedna kobieta - Amanda Nunes.

Joanna Jędrzejczyk Niemiec AKPA

Joanna Jędrzejczyk Artur Zawadzki/REPORTER East News

Joanna Jędrzejczyk Jason Silva/AGIF AFP





Joanna Jędrzejczyk: Nie będę ukrywać - Galeria Sław UFC była moim marzeniem. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport