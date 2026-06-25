Jędrzejczyk zrobiła to po zakończeniu kariery. "Trudniejsze niż MMA"

Amanda Gawron

Amanda Gawron

Joanna Jędrzejczyk cztery lata temu niespodziewanie zrezygnowała z dalszej kariery w MMA, a po przejściu na sportową emeryturę postanowiła wyjść ze swojej strefy komfortu i spróbować swoich sił w kompletnie innej branży. Nie spodziewała się jednak, że to zajęcie okaże się dla niej nie lada wyzwaniem.

Joanna Jędrzejczyk
Joanna JędrzejczykAKPA AKPA

Joanna Jędrzejczyk zaskoczyła całe środowisko MMA, kiedy po przegranej walce z Weili Zhang w czerwcu 2022 roku ogłosiła zakończenie kariery. "Kocham życie, dlatego muszę zdecydować się na sportową emeryturę... To było cudowne 20 lat, w tym roku sama skończę 35, a chcę zostać mamą i rozkręcić biznes. Trenowałam przez dwie dekady, czyli przez większość swojego życia. UFC, Dana, przepraszam, że cię zawiodłam. Chcę podziękować wszystkim pracownikom organizacji. Kocham was wszystkich" - ogłosiła jeszcze w trakcie gali UFC 275.

Po odejściu z UFC i przejściu na sportową emeryturę "JJ" postanowiła spróbować swoich sił jako... stand-uperka. W 2024 roku zadebiutowała w świecie polskiego stand-upu jako gość specjalny podczas wielkiej ogólnopolskiej trasy "Please, Stand-up!" i występowała u boku m.in. Tomasza Kołeckiego i Łukasza Lodkowskiego.

Podczas jednego z eventów poprzedzających galę UFC 312, na którym Joanna Jędrzejczyk pojawiła się już nie w roli zawodniczki, a jedynie obserwatorki, miała ona okazję podzielić się swoimi odczuciami po debiucie na stand-upowej scenie.

"Właśnie zakończyłam trasę stand-upową. Miałam 40 występów w Polsce. 40 występów z najlepszymi stand-uperami. To było wspaniałe doświadczenie, żyłam jak gwiazda rocka. W porównaniu z tym, jak żyłam jako sportowiec, to zupełnie inny świat" - wyznała w rozmowie z Jonem Anikiem (cytat za MMA Mania).

Jak się okazuje, choć jest raczej osobą ekstrawertyczną, bycie stand-uperką wcale nie było dla niej przysłowiową "bułką z masłem". Zapytana o to, czy występy w oktagonie były większym wyzwaniem niż występy na scenie, JJ odpowiedziała krótko. "Myślę, że stand-up jest trudniejszy niż MMA. Występowałam przed 12 000 widzów, na największych arenach w Polsce. Mieliśmy w sumie prawie 240 000 widzów" - podsumowała.

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Joanna Jędrzejczyk wciąż pozostaje jedną z największych gwiazd w kobiecym MMA. W lipcu 2014 jako pierwsza Polka zadebiutowała w największej amerykańskiej organizacji UFC, a w latach 2015-2017 była mistrzynią tej federacji w wadze słomkowej. Tytuł straciła w listopadzie 2017 roku podczas gali UFC 217 w Nowym Jorku, kiedy to przegrała przez nokaut techniczny z Rose Namajunas.

Zawodowych walk w MMA "JJ" stoczyła łącznie 21, z czego wygrała aż 16. Porażki odnotowała tylko przy okazji pięciu pojedynków. 10 marca 2024 roku podczas gali UFC 299 w Miami ogłoszono, że Jędrzejczyk została dodana do Galerii Sław UFC. Wcześniej tego zaszczytu dostąpiła tylko jedna kobieta - Amanda Nunes. 

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Joanna Jędrzejczyk
Joanna JędrzejczykNiemiec AKPA
Młoda kobieta z długimi, ciemnobrązowymi włosami uśmiecha się, ubrana w jasną sukienkę, stoi na tle ciemnej ścianki z nieczytelnym logo.
Joanna JędrzejczykArtur Zawadzki/REPORTEREast News
Joanna Jędrzejczyk
Joanna JędrzejczykJason Silva/AGIFAFP


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