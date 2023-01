Joanna Jędrzejczyk choć w czerwcu 2022 roku zaskoczyła kibiców decyzją o zakończeniu kariery , nie zmienia faktu, że na stałe zapisała się w historii polskiego sportu . "JJ" jako pierwsza reprezentantka naszego kraju dołączyła do organizacji UFC , gdzie przez ostatnie lata zachwycała znakomitą formą. Po przejściu na sportową emeryturę Jędrzejczyk została doceniona m.in. przez prezydenta organizacji, Dany White’a . Amerykanin powiadomił wtedy, że Polka pojawi się w oficjalnej Galerii Sław UFC.

Joanna Jędrzejczyk zachwyciła na Gali Mistrzów Sportu

O znakomitych osiągnięciach 35-latki nie zapomniano także podczas Gali Mistrzów Sportu. "JJ" choć nie została nominowana do nagrody dla Najlepszego Sportowca Roku 2022, miała swój udział podczas imprezy. Była gwiazda mieszanych sportów walki pojawiła się na scenie, by wręczyć statuetkę Mateuszowi Ponitce. Koszykarz nie mógł jednak przybyć do Warszawy, a nagrodę w jego imieniu odebrał Radosław Piesiewicz.