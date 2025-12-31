Jakub Błaszczykowski to jedna z ikon polskiego futbolu i postać, która od lat budzi powszechny szacunek nie tylko sportowymi osiągnięciami. Były kapitan reprezentacji Polski, uczestnik mistrzostw świata i Europy, przez wiele sezonów zachwycał kibiców grą w barwachWisły Kraków, Borussii Dortmund czy VfL Wolfsburg. Z niemieckim klubem sięgał po mistrzostwa kraju i występował w finale Ligi Mistrzów, a w kadrze narodowej był symbolem waleczności, charakteru i przywiązania do biało-czerwonych barw. Jego kariera pełna była momentów wielkich, ale i dramatycznych, z których zawsze potrafił się podnieść.

Od wielu lat Błaszczykowski angażuje się także w działalność charytatywną, konsekwentnie wykorzystując swoją popularność do pomagania innym. Wraz z bratem Dawidem stworzył fundację, która wspiera osoby chore i potrzebujące, a organizowane przez nich inicjatywy na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sportowo-społecznych w Polsce. Jednym z najważniejszych projektów jest "Świąteczne Granie z Kubą", które z roku na rok przyciąga coraz więcej znanych nazwisk.

Joanna Jędrzejczyk o Jakubie Błaszczykowskim. "Jest moim idolem"

W sobotę, 27 grudnia, w Hali Sportowej Częstochowa odbyła się 7. edycja tej wyjątkowej imprezy. Na zaproszenie Jakuba Błaszczykowskiego do Częstochowy przyjechały gwiazdy sportu, muzyki i kabaretu. Wydarzenie, tradycyjnie organizowane w ostatnią sobotę roku, znów połączyło rywalizację na boisku z realną pomocą potrzebującym. Wśród uczestników nie zabrakło Joanny Jędrzejczyk, która podkreśla, że ten termin od lat ma zarezerwowany właśnie na wyjazd do Świętego Miasta. "Ten okres między świętami a sylwestrem jest zawsze zarezerwowany dla Jakuba Błaszczykowskiego. To mój czwarty raz w Częstochowie" - przyznała w rozmowie z WP SportoweFakty.

Była mistrzyni UFC, wprowadzona w marcu 2024 roku do Galerii Sław UFC, nie kryła, że jej obecność wynika także z ogromnego szacunku do gospodarza turnieju. "Kuba jest moim idolem. Sportowym, ale też takim, jako człowiek, bo jest nim niesamowitym. Kuba, Dawid, ich rodziny, przyjaciele fundacji, działacze, sponsorzy, a przede wszystkim podopieczni. To jest coś, co mnie kształtuje. Częstochowa jest magiczna" - mówiła Jędrzejczyk.

W tegorocznej edycji w wydarzeniu wzięło udział także coraz więcej przedstawicieli sportów walki. Obok Jędrzejczyk pojawili się m.in. Jan Błachowicz, Mateusz Gamrot, Robert Ruchała i Jakub Wikłacz. Sama Joanna Jędrzejczyk udowodniła, że świetnie radzi sobie również na piłkarskim parkiecie. "Jestem bardzo atletyczna. Kocham się ruszać, więc żaden sport nie jest mi straszny" - podsumowała z uśmiechem.

