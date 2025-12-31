Jędrzejczyk wywołała do tablicy Błaszczykowskiego. Tych słów już nie cofnie
Jakub Błaszczykowski od lat zachwyca nie tylko piłkarskimi osiągnięciami, ale także działalnością charytatywną, która przyciąga do Częstochowy największe gwiazdy sportu. Podczas 7. edycji "Świątecznego Grania z Kubą" ponownie nie zabrakło Joanny Jędrzejczyk, która w rozmowie z mediami wyjawiła, co sądzi o byłym kapitanie reprezentacji Polski .
Jakub Błaszczykowski to jedna z ikon polskiego futbolu i postać, która od lat budzi powszechny szacunek nie tylko sportowymi osiągnięciami. Były kapitan reprezentacji Polski, uczestnik mistrzostw świata i Europy, przez wiele sezonów zachwycał kibiców grą w barwachWisły Kraków, Borussii Dortmund czy VfL Wolfsburg. Z niemieckim klubem sięgał po mistrzostwa kraju i występował w finale Ligi Mistrzów, a w kadrze narodowej był symbolem waleczności, charakteru i przywiązania do biało-czerwonych barw. Jego kariera pełna była momentów wielkich, ale i dramatycznych, z których zawsze potrafił się podnieść.
Od wielu lat Błaszczykowski angażuje się także w działalność charytatywną, konsekwentnie wykorzystując swoją popularność do pomagania innym. Wraz z bratem Dawidem stworzył fundację, która wspiera osoby chore i potrzebujące, a organizowane przez nich inicjatywy na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sportowo-społecznych w Polsce. Jednym z najważniejszych projektów jest "Świąteczne Granie z Kubą", które z roku na rok przyciąga coraz więcej znanych nazwisk.
Joanna Jędrzejczyk o Jakubie Błaszczykowskim. "Jest moim idolem"
W sobotę, 27 grudnia, w Hali Sportowej Częstochowa odbyła się 7. edycja tej wyjątkowej imprezy. Na zaproszenie Jakuba Błaszczykowskiego do Częstochowy przyjechały gwiazdy sportu, muzyki i kabaretu. Wydarzenie, tradycyjnie organizowane w ostatnią sobotę roku, znów połączyło rywalizację na boisku z realną pomocą potrzebującym. Wśród uczestników nie zabrakło Joanny Jędrzejczyk, która podkreśla, że ten termin od lat ma zarezerwowany właśnie na wyjazd do Świętego Miasta. "Ten okres między świętami a sylwestrem jest zawsze zarezerwowany dla Jakuba Błaszczykowskiego. To mój czwarty raz w Częstochowie" - przyznała w rozmowie z WP SportoweFakty.
Była mistrzyni UFC, wprowadzona w marcu 2024 roku do Galerii Sław UFC, nie kryła, że jej obecność wynika także z ogromnego szacunku do gospodarza turnieju. "Kuba jest moim idolem. Sportowym, ale też takim, jako człowiek, bo jest nim niesamowitym. Kuba, Dawid, ich rodziny, przyjaciele fundacji, działacze, sponsorzy, a przede wszystkim podopieczni. To jest coś, co mnie kształtuje. Częstochowa jest magiczna" - mówiła Jędrzejczyk.
W tegorocznej edycji w wydarzeniu wzięło udział także coraz więcej przedstawicieli sportów walki. Obok Jędrzejczyk pojawili się m.in. Jan Błachowicz, Mateusz Gamrot, Robert Ruchała i Jakub Wikłacz. Sama Joanna Jędrzejczyk udowodniła, że świetnie radzi sobie również na piłkarskim parkiecie. "Jestem bardzo atletyczna. Kocham się ruszać, więc żaden sport nie jest mi straszny" - podsumowała z uśmiechem.