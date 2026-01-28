Jędrzejczyk trafiła na stół operacyjny, nagle wyznanie Włodarczyk. Powiedziała o swoim zabiegu
Joanna Jędrzejczyk zaskoczyła kibiców, gdy niespodziewanie nadała komunikat z kliniki medycznej. Jak się okazało, fighterka wreszcie zdecydowała się na operację, którą odkładała od kilkunastu już lat. Na wieści od legendy UFC błyskawicznie zareagowała Anita Włodarczyk, która podzieliła się swoją historią.
Joanna Jędrzejczyk to jedna z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek sportów walki. Przez lata budowała swoją legendę konsekwencją, charakterem i niezwykłą pracowitością. Na jej imponujący dorobek składa się m.in. pięciokrotne mistrzostwo Polski oraz czterokrotne amatorskie mistrzostwo świata w boksie tajskim. Kibice na całym świecie poznali ją także jako ikonę MMA, a przydomek "JJ" stał się synonimem bezkompromisowej walki i sportowej klasy.
Po latach rywalizacji na najwyższym poziomie Joanna Jędrzejczyk ogłosiła sportową emeryturę. To właśnie wtedy, po zamknięciu niezwykle intensywnego etapu kariery, postanowiła wreszcie zadbać o siebie i swoje zdrowie. Wcześniej wielokrotnie odkładała leczenie, podporządkowując wszystko treningom i startom. W ostatnich latach musiała jednak przejść kilka zabiegów, w tym operację barku, co uświadomiło jej, jak ważna jest regeneracja i komfort życia poza sportem.
Joanna Jędrzejczyk przeszła operację przegrody. Anita Włodarczyk musiała zareagować
Tym razem utytułowana zawodniczka MMA zdecydowała się na operację przegrody nosa, którą - jak sama przyznała - odkładała od kilkunastu lat. Jeszcze przed zabiegiem relacjonowała swój pobyt w szpitalu w mediach społecznościowych. "Dziś wielki dzień. (…) Operacja przegrody nosa, którą odkładałam od kilkunastu lat. Ale wiecie, jaki jest prawdziwy powód? To, że się w końcu wyśpię" - mówiła z wyraźnym podekscytowaniem.
Po kilku godzinach podzieliła się efektami i emocjami, nie ukrywając strachu przed bólem. Szybko jednak uspokoiła fanów, przyznając, że obawy były niepotrzebne. "Tyle lat odkładałam operację przegrody nosowej, bo bałam się opowieści o bólu i metrach gazy wpychanej do noska… A tu zero bólu i nowoczesny kompres żelowy. Bajka. Teraz rekonwalescencja i czekanie na efekty" - napisała, pytając internautów o ich doświadczenia.
W komentarzach błyskawicznie odezwała się Anita Włodarczyk, która podzieliła się swoją historią. "Witaj w klubie mistrzyni. Ja już 13 lat po operacji przegrody. Do dzisiaj pamiętam, jak wyjęli tamponadę i ten pierwszy wdech powietrza" - napisała.