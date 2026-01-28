Joanna Jędrzejczyk to jedna z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek sportów walki. Przez lata budowała swoją legendę konsekwencją, charakterem i niezwykłą pracowitością. Na jej imponujący dorobek składa się m.in. pięciokrotne mistrzostwo Polski oraz czterokrotne amatorskie mistrzostwo świata w boksie tajskim. Kibice na całym świecie poznali ją także jako ikonę MMA, a przydomek "JJ" stał się synonimem bezkompromisowej walki i sportowej klasy.

Po latach rywalizacji na najwyższym poziomie Joanna Jędrzejczyk ogłosiła sportową emeryturę. To właśnie wtedy, po zamknięciu niezwykle intensywnego etapu kariery, postanowiła wreszcie zadbać o siebie i swoje zdrowie. Wcześniej wielokrotnie odkładała leczenie, podporządkowując wszystko treningom i startom. W ostatnich latach musiała jednak przejść kilka zabiegów, w tym operację barku, co uświadomiło jej, jak ważna jest regeneracja i komfort życia poza sportem.

Joanna Jędrzejczyk przeszła operację przegrody. Anita Włodarczyk musiała zareagować

Tym razem utytułowana zawodniczka MMA zdecydowała się na operację przegrody nosa, którą - jak sama przyznała - odkładała od kilkunastu lat. Jeszcze przed zabiegiem relacjonowała swój pobyt w szpitalu w mediach społecznościowych. "Dziś wielki dzień. (…) Operacja przegrody nosa, którą odkładałam od kilkunastu lat. Ale wiecie, jaki jest prawdziwy powód? To, że się w końcu wyśpię" - mówiła z wyraźnym podekscytowaniem.

Po kilku godzinach podzieliła się efektami i emocjami, nie ukrywając strachu przed bólem. Szybko jednak uspokoiła fanów, przyznając, że obawy były niepotrzebne. "Tyle lat odkładałam operację przegrody nosowej, bo bałam się opowieści o bólu i metrach gazy wpychanej do noska… A tu zero bólu i nowoczesny kompres żelowy. Bajka. Teraz rekonwalescencja i czekanie na efekty" - napisała, pytając internautów o ich doświadczenia.

Rozwiń

W komentarzach błyskawicznie odezwała się Anita Włodarczyk, która podzieliła się swoją historią. "Witaj w klubie mistrzyni. Ja już 13 lat po operacji przegrody. Do dzisiaj pamiętam, jak wyjęli tamponadę i ten pierwszy wdech powietrza" - napisała.

Joanna Jędrzejczyk Artur Zawadzki/REPORTER East News

Joanna Jędrzejczyk RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP

Anita Włodarczyk Aliaksandr Valodzin East News

Enea MKS Gniezno - Energa Start Elbląg. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport