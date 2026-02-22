Jędrzejczyk naprawdę to zrobiła. Nagranie tylko dla ludzi o mocnych nerwach

Joanna Jędrzejczyk to jedna z największych gwiazd w historii polskiego MMA. Jako pierwsza zawodniczka z naszego kraju znalazła się w organizacji Ultimate Fighting Championship, uznawanej za jedną z najlepszych na świecie. Była również mistrzynią tejże organizacji w wadze słomkowej do 52 kg w latach 2015-2017. Później, mimo straty pasa mistrzowskiego, nadal rywalizowała na naprawdę wysokim poziomie. Nic więc dziwnego, że gdy w czerwcu 2022 roku na gali UFC 275 w Singapurze Polka po przegranej rewanżowej walce z Weili Zhang "JJ" ogłosiła decyzję o zakończeniu kariery sportowej, wielu kibiców i dziennikarzy było w istnym szoku.

Całokształt kariery polskiej zawodniczki docenił Dana White. Prezydent UFC podjął ważną decyzję i 10 marca 2024 roku na gali UFC 299 w Miami ogłosił, że Joanna Jędrzejczyk została dodana do Galerii Sław UFC. Tym samym została drugą kobietą w historii, która trafiła do tego wyjątkowego grona. Przed nią dokonała tego jedynie pierwsza mistrzyni w historii w wadze koguciej, Ronda Rousey.

Joanna Jędrzejczyk na Antarktyce. Nie do wiary, na co się zdecydowała

Joanna Jędrzejczyk w ostatnich rozmowach z mediami nie raz powtarzała, że gdyby mogła cofnąć się w czasie, zapewne nie zdecydowałaby się tak wcześnie na zakończenie sportowej kariery. Choć kusi ją, aby wrócić do oktagonu, "JJ" jednak nie zdecydowała się na ten krok. Zamiast tego aktywnie korzysta ze sportowej emerytury - podróżuje po świecie, rozwija własne biznesy i wspiera młodych sportowców w dążeniu do spełnienia ich marzeń. Swoimi poczynaniami utytułowana fighterka dzieli się z kibicami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Teraz 38-latka ujawniła, że wybrała się w wyjątkową podróż. Postawiła bowiem na... Antarktykę. Utytułowana zawodniczka MMA zapragnęła poczuć nieco adrenaliny i zdecydowała się na dość szaloną formę rozrywki - polar plunge. "Przeżyłam polar plunge na Antarktyce... prawie! Czy wy byście to zrobili?" - napisała na Instagramie, chwaląc się swoim osiągnięciem.

Polar plunge to wydarzenie organizowane zimą, podczas którego uczestnicy wchodzą do wody pomimo niskiej temperatury. W Stanach Zjednoczonych zanurzenie w wodzie zazwyczaj odbywa się w celu zebrania pieniędzy na cele charytatywne.

