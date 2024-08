Joanna Jędrzejczyk na sportowej emeryturze

Problemy zdrowotne Joanny Jędrzejczyk

"Powrotu do sportu i jakichkolwiek startów na razie nie będzie. Już za trzy tygodnie ponownie położę się na stół operacyjny »pod nóż« do dr. Romana Brzóski w Bielsku, gdzie przejdę zabieg, tym razem prawego barku. W sumie to się cieszę, bo jako była sportowczyni nie wyobrażam sobie dalszego życia w bólu, a co gorsze — z ograniczeniami ruchu, które nie dość, że wykluczają mnie ze sportu, to jeszcze utrudniają codzienne funkcjonowanie" - wyznała na Instagramie.