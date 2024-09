Jednym wpisem zamknęła usta hejterom. "Mój rozmiar mnie nie definiuje"

Sabalenka pokonuje Navarro w dwóch setach i awansuje do drugiego z rzędu finału US Open / AP / © 2024 Associated Press

Jelena Dokić nie wytrzymała. W końcu odpowiedziała hejterom, którzy w ostatnich latach uprzykrzali jej życie

41-latka przez długi czas broniła się przed hejterami, którzy zmotywowali ją do pracy nad sobą. Teraz gwiazda tenisa zabrała głos w sieci, pokazała, jak zmieniła się w ostatnim czasie. "Czy 10 miesięcy temu ważyłam 30 kilogramów (zdjęcie po lewej - przyp. red.) więcej czy teraz. Jestem z siebie dumna dokładnie w ten sam sposób. Ponieważ mój rozmiar i liczba na wadze mnie nie definiują. Moja życzliwość, ciężka praca, pokora, lojalność, dobre serce, odporność, siła w obliczu przeciwności i duch walki tak. I to jest to, co naprawdę się liczy. (...) Nikt na twoim pogrzebie nigdy nie będzie mówił o twoim rozmiarze. Będą mówić o tym, kim byłeś jako osoba. Więc upewnij się, że mogą powiedzieć, jaką byłeś niesamowitą i życzliwą osobą. I o to właśnie chodzi. O bycie życzliwym i dobrym człowiekiem. I czy robisz to w rozmiarze 20, czy 2, to naprawdę nie ma znaczenia" - przekazała na wstępie Chorwatka, dając do zrozumienia, że komentarze na temat jej wyglądu już jej nie obchodzą.