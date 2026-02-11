Jechała po złoto, a tu nagle takie słowa w TVP. Widzowie nie mogli uwierzyć

Fenomenalny start Jutty Leerdam na zimowych igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Holenderska łyżwiarka szybka wywalczyła złoto na dystansie 1000 m, poprawiając imponujący wynik sprzed czterech lat, kiedy to zdobyła olimpijskie srebro. Przy okazji, z czasem 1:12.31, ustanowiła też nowy rekord.

Jednak głośno jest o niej nie tylko przez sportowe sukcesy. Kontrowersje wywołał bowiem... sposób jej przyjazdu do Włoch. Nie przybyła tam z resztą koleżanek i kolegów z reprezentacji, nie pojawiła się też na ceremonii otwarcia imprezy. Do Mediolanu przyleciała za to prywatnym samolotem, z amerykańskim youtuberem, biznesmenem i pięściarzem Jakiem Paulem u boku, który prywatnie od 2023 roku jest jej partnerem. Poza tym przed wyścigiem odmówiła rozmowy z holenderską prasą. To wszystko sprawiło, że została mocno skrytykowana.

Ona już wiedzie życie milionerki, lata prywatnymi odrzutowcami i tak dalej. A jej zachowanie uważam za odrażające. Naprawdę. Jak primadonna, ale ona niczym się nie różni od innych łyżwiarzy, którzy latają regularnymi liniami

Jego słowa odbiły się głośnym echem w Holandii, ale i na świecie. W ogóle postać Leerdam budzi duże emocje w różnych zakątkach globu, w tym w Polsce, o czym mieli okazję przekonać się widzowie TVP.

Zamieszanie po tym, co padło o Leerdam na antenie TVP. Stacja tłumaczy

Rywalizacja kobiet w łyżwiarstwie szybkim na 1000 transmitowana była przez TVP Sport, a komentowana przez Piotra Dębowskiego i Zbigniewa Bródkę. Zanim zawodniczki ruszyły, pierwszy z panów rozpoczął omawianie wątków z prywatnego życia Jutty Leerdam. Tak go to, zdaje się, pochłonęło, że nie przerwał nawet w momencie, w którym trwał już wyścig.

"Wręczył jej kwiaty, celebryta, bokser, który ma milionowe odsłonięcia w mediach społecznościowych. Są parą od kwietnia 2023 roku. Kontaktowali się przez Instagram, zaręczyli w marcu ubiegłego roku. No i jeszcze ponoć on ma polskie korzenie... Ale teraz trzyma kciuki za Leerdam…" - mówił, kiedy łyżwiarki walczyły na tafli.

Dziennikarz przerwał dopiero w połowie dystansu. To wtedy skupił się na sportowym aspekcie zawodów. Akcja nie umknęła uwadze widzów i internautów, którzy nie dowierzali i nie szczędzili słów krytyki. Portal wirtualnemedia.pl poprosił biuro prasowe TVP o komentarz do zachowania dziennikarza. W odpowiedzi stacja podkreśla, że "Piotr Dębowski dobrze wykonał swoją pracę".

"Komentarz sportowy nie polega na odczytywaniu wyników z ekranu - jest to relacja wzbogacona o kontekst, różne ciekawostki oraz informacje o zawodniczkach i zawodnikach - również te powszechnie znane. Od lat jest to standardem w sportowych transmisjach telewizyjnych" - przekazano w wyjaśnieniu skierowanym do WM.

Dwugłos ws. komentatora TVP. "Niefortunne"

W obronę kolegę po fachu bierze Mirosław Żukowski, były szef działu sportowego w "Rzeczpospolitej". W jego ocenie komentator TVP "nie powiedział nic, co by przekraczało granice dobrego smaku". Tłumaczy, że kibice interesują się wątkami także z życia osobistego sportowców, więc trudno przed tym uciec także w transmisjach telewizyjnych.

"Natomiast rzeczywiście, w momencie rywalizacji łyżwa w łyżwę, omawianie prywatnych wątków było niefortunne. Wybrał nienajlepszy moment" - przyznał dla Wirtualnych Mediów.

Inaczej na sprawę patrzy Justyna Orłowska, ekspertka marketingu sportowego. Jej zdaniem komentarz Dębowskiego mógł osłabić przekaz o profesjonalizmie i sprawczości zawodniczki. Mówi również o "podwójnych standardach" w komentowaniu rywalizacji pań i panów.

"Podczas transmisji męskich zawodów rzadko słyszymy o partnerkach sportowców, ich korzeniach czy życiu prywatnym w momentach kulminacyjnych rywalizacji. Mężczyzna pozostaje sportowcem, kobieta zaś bywa opisywana przez pryzmat relacji i tła osobistego. To różnicowanie narracji ma realny wpływ na sposób postrzegania sportu kobiet jako mniej poważnego i mniej autonomicznego. W kontekście mediów publicznych sprawa jest tym bardziej istotna" - podsumowuje w branżowym portalu.

Jutta Leerdam i Jake Paul Andrew H. Walker/Shutterstock East News

Jutta Leerdam Luca Bruno East News

Jutta Leerdam Xinhua/Ding Xu AFP

