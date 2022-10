Donald Tusk związany jest głównie ze światem polityki, lecz - jak sam niejednokrotnie podkreślał - ważną rolę w jego życiu odgrywa też coś zupełnie innego. Chodzi o pasję do sportu . "Dawno temu, jako bardzo młody człowiek, byłem twardym kibicem z tak zwanego młyna, czyli z tego miejsca, gdzie jest na serio" – opowiadał w programie TVN-u "Teraz my!" w 2007 r. Od lat kibicuje Lechii Gdańsk i nierzadko osobiście bywa na jej meczach. Na jednym z nich fani drużyny z Trójmiasta zgotowali mu mało serdeczne przywitanie. Wywiesili transparent z hasłem: " Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem Lechii ".

W kwietniu, z okazji 65 urodzin, były prezes Rady Ministrów wziął udział w pierwszym w swoim życiu maratonie . W czasie krótszym niż 6 godzin przebiegł nieco ponad 42 kilometry. " Lider opozycji pokazuje, że bez względu na wiek można przebiec maraton w całkiem niezłym czasie . W ten sposób pokazuje innym, ze pracuje nad sobą, to jest bardzo fajne" - zachwalał ten wyczyn Kazimierz Marcinkiewicz na łamach "Super Expressu".

Inaczej do sprawy odniósł się Jarosław Kaczyński. W czerwcu na konwencji w podwarszawskich Markach wbił szpilę Tuskowi. Ocenił, że Mateusz Morawiecki "ma w sobie tyle siły, by przebiec ten dystans w czasie 4:30, a nie 5:44, bo to jest taki szybszy chód". Teraz temat powraca.