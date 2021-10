Jarosław Bieniuk z synami i partnerką kibicowali Oliwii Bieniuk na planie "Tańca z gwiazdami"

Sportowe życie

Jarosław Bieniuk podczas ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami" zasiadł na miejscu dla publiczności, by wesprzeć córkę, która bierze udział w show Polsatu. Po występie Oliwii prowadząca poprosiła go o zabranie głosu. Były piłkarz i dyrektor sportowy Lechii Gdańsk zdecydował się na bardzo szczere wyznanie. Nie tylko on mocno wspierał Oliwię podczas tanecznych prezentacji. Na planie programu znaleźli się również Jan i Szymon Bieniukowie oraz Zuzanna Pactwa.

