Jarosław Bieniuk wciąż jest związany z piłką nożna. Tym się dziś zajmuje

Jarosław Bieniuk zaczynał karierę seniorską w Lechii Gdańsk . To zresztą klub, do którego chętnie wracał. W jego barwach w 2014 roku zakończył swoją zawodniczą przygodę z piłką nożną. Z drużyną jednak nie rozstał się na zbyt długo.

Jarosław Bieniuk pozostał przy piłce nożnej

Po zakończeniu sportowej kariery niewielu zawodników z każdej dyscypliny odchodzi daleko od swojego dawnego zawodu - to właśnie w kwestiach sportowych stali się oni ekspertami i bardzo trudno jest im się zupełnie przekwalifikować.

Jarosław Bieniuk został agentem piłkarskim

Dziś Jarosław Bieniuk jest agentem piłkarskim. Pracuje jako partner w agencji Fútbolmorra , która została zweryfikowana 26 czerwca 2024 roku. On i jeden z dwóch właścicieli agencji, Michał Milewski , są licencjonowanymi agentami FIFA.

Najwięcej wartym i najbardziej znanym zawodnikiem znajdującym się pod opieką agencji jest Jean Carlos Silva grający na co dzień w Rakowie Częstochowa. Na liście mają przede wszystkim zawodników grających w polskich klubach. Widać, że agencja się dopiero rozwija, ale Bieniuk zadbał o to, by działać możliwie jak najbardziej profesjonalnie.