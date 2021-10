Telewizyjny debiut Oliwia Bieniuk może zaliczyć do udanych. Co prawda odpadła w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami", ale tak czy inaczej zaszła daleko - aż do półfinału tanecznego show Polsatu.

18 października córka piłkarza i aktorki obchodziła 19. urodziny , więc występy na parkiecie właśnie w tym dniu były dla niej szczególne.

Wcześniej tata, za pośrednictwem mediów społecznościowych, złożył jej życzenia.

Oliwko. ‘Dziecko moje!’. Poznaliśmy się 18 października w 2002 roku w Poznaniu na ul. Polnej. Przedstawił nas sobie doktor Ratajczak, świetny ginekolog, położnik. Pamiętam, że od początku byłaś niepunktualna i pełna energii, słychać Cię było w całym szpitalu. Wszystkiego najlepszego z okazji 19 urodzin. Powodzenia dzisiaj w ‘Tańcu z gwiazdami’! - napisał.

Jarosław Bieniuk podarował córce bukiet kwiatów

Jarosław Bieniuk mocno wspierał córkę w jej tanecznych zmaganiach. Co poniedziałek, gdy trwały nagrania, zasiadał pośród publiczności, by stamtąd móc dopingować Oliwię.

Nie inaczej było 18 października. Podczas ostatniego odcinka dyrektor sportowy Lechii Gdańsk wbiegł na parkiet z bukietem, który podarował córce. Wyściskał serdecznie Oliwię i jej tanecznego partnera, Michała Bartkiewicza.

