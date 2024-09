Jannik Sinner pogrążony w żałobie. Tragiczne wieści nadeszły nagle

Jannik Sinner dwa tygodnie temu poruszył kibiców zasiadających na trybunach Arthur Ashe Stadium, gdy swoją wygraną w US Open zadedykował ciężko chorej ciotce, Margith Sinner . "Jest to dla mnie bardzo ważna osoba, ponieważ kiedy byłem dzieckiem, moi rodzice pracowali cały dzień. Czasami jeździłem z nią na zawody narciarskie, albo pomagała mi latem, kiedy rodzice byli w pracy i miałem kilka dni wolnych. Kiedy jesteś młody, nie chodzisz codziennie na treningi. Dlatego spędzałem z nią dużo czasu" - ujawnił Włoch.

23-latek przyznał, że gdyby mógł, chciałby spędzić więcej czasu ze swoją ciocią, nim będzie za późno. "Prawdziwe życie wygląda inaczej niż to, co dzieje się w sporcie. Dużo podróżujemy, więc trudno jest spędzać czas z ludźmi, których naprawdę kochasz. Gdybym miał więcej czasu, z pewnością spędzałbym go z ludźmi, którzy są dla mnie naprawdę ważni. (...) Nie wiem, jak długo będę ją mieć w swoim życiu. Miło, że nadal mogę dzielić z nią pozytywne chwile" - wyjaśnił wówczas.