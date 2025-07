Jan Urban poślubił miłość swojego życia. Spóźnił się na własny ślub

Cezary Kulesza już kilka dni temu dał do zrozumienia mediom, że podjął decyzję odnośnie nowego selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn. Polski Związek Piłki Nożnej co prawda jeszcze nie wydał oficjalnego komunikatu w tej sprawie, jednak wszystko wskazuje na to, że następcą Michała Probierza zostanie Jan Urban. 63-latek może pochwalić się naprawdę imponującym CV - w przeszłości był bowiem trenerem m.in. Legii Warszawa, Lecha Poznań, Górnika Zabrze i Śląska Wrocław.

Doświadczony szkoleniowiec mało opowiada o swoim życiu poza piłkarskim boiskiem, jednak jedno wiadomo na pewno - od wielu już dekad jest wierny jednej kobiecie, swojej małżonce, Zofii Urban.

Kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji? Roman Kołtoń przewiduje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jan Urban stanął na ślubnym kobiercu ze swoją pierwszą miłością. Ze względu na mecz spóźnił się na własny ślub

Jan i Zofia poznali się, gdy oboje stawiali swoje pierwsze kroki jako dorośli. Urban wówczas był już piłkarzem i występował w barwach Zagłębia Sosnowiec, jego ukochana natomiast dzielnie wspierała ukochanego w odnoszeniu coraz to większych sportowych sukcesów. Miłość do futbolu Jana Urbana była równie ogromna, co jego miłość do Zofii. Już wówczas wiadomo było, że nie zrezygnuje łatwo ani z piłki nożnej, ani ze swojej ukochanej.

W dniu ślubu 63-latek stanął więc przed trudnym wyborem - stanąć na ślubnym kobiercu z kobietą swojego życia, czy rozegrać ważny mecz z Legią Warszawa. Urban nie był w stanie wybrać, dlatego też zdecydował się na rozwiązanie, dzięki któremu "odhaczył" ze swojej listy oba te wydarzenia. Najpierw wskoczył w piłkarski trykot i stawił czoła ekipie ze stolicy, a następnie w oka mgnieniu przeniósł się do kościoła, gdzie powiedział sakramentalne "tak" swojej ukochanej. Pech chciał jednak, że mimo starań Urban ostatecznie i tak spóźnił się na własny ślub. Wybranka jednak przymknęła na to oko i wzięła go za męża.

Mimo początku rodem z komedii romantycznej, związek Jana Urbana i jego ukochanej Zofii przetrwał próbę czasu. Małżonkowie przeżyli razem wiele radosnych lat i doczekali się potomstwa - córki Marty i syna Piotra. Kobieta obecnie mieszka w Hiszpanii i tam układa sobie życie, jej brat natomiast podobnie jak rodzice osiedlił się w Polsce i spełnia się jako trener, ekspert i działacz piłkarski.

Rodzina często odwiedza Martę w Hiszpanii. Jakiś czas temu Jan Urban wraz z małżonką zdecydowali się na zakup domu w Pampelunie i regularnie spędzają tam czas, korzystając ze słonecznej pogody. Od wielu już lat dzielą więc oni swoje życie między dwa kraje.

Jan Urban Piotr Dziurman/REPORTER East News

Jan Urban Piotr Matusewicz East News

Jan Urban MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP