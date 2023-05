Jan Tomaszewski apeluje w sprawie Artura Binkowskiego. Wie, jak mu pomóc

To nie powinno się wydarzyć. Ministerstwo Sportu powinno zająć stanowisko w tej sprawie i pomóc, co by nie mówić, reprezentantowi naszego państwa. (...) Dla mnie to jest przetragiczna historia, która przede wszystkim nie powinna się zdarzyć, ale skoro już się tak stało, to trzeba zrobić wszystko, żeby mu pomóc. Polski Komitet Olimpijski bądź Ministerstwo Sportu powinny zaopiekować się tym zawodnikiem. (...) Proszę sobie przypomnieć Bayern Monachium i Gerda Muellera. Kiedy u niego zaczęło źle się dziać z różnych powodów, to Bayern zaoferował mu współpracę. I Gerd z tego skorzystał. Może mógłby zostać asystentem trenera, czy szperaczem talentów. Moim zdaniem powinien pójść w sportowym kierunku. Jakby ktoś zaoferował mu pracę, to byłoby coś cudownego

~ zaapelował legendarny bramkarz reprezentacji Polski.