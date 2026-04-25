Jan Błachowicz dołączył do Lewandowskiego. Zrobił to na żywo, ponad 45 milionów

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Patryk Garkowski znany bardziej jako "Łatwogang" kilka dni temu rozpoczął dziewięciodniowego streama na platformie YouTube. Całość funduszy zebranych przez influencera przeznaczona będzie dla dzieci z fundacji Cancer Fights. U młodego twórcy internetowego pojawił się Jan Błachowicz, który jako kolejny zgolił głowę na łyso. Mistrz zrobił to po przekroczeniu granicy 45 milionów euro.

Jan Błachowicz
Jan BłachowiczJeff BottariGetty Images

W historii polskiego internetu mieliśmy wiele przypadków gdy znani twórcy decydowali się na poprowadzenie bardzo długich transmisji na żywo w celu pomocy, szczególnie dzieciom. Dotychczas tym najbardziej znanym bez wątpienia był tradycyjny stream charytatywny prowadzony regularnie przez Ekipę Fantasy.

To twórcy internetowi, którzy swoje treści opierali głównie na wszystkim, co związane było z grą FIFA. W historii tych streamów zebrano mnóstwo pieniędzy, które pomogły potrzebującym. W żadnym momencie Ekipa Fantasy nie dotarła jednak do tego momentu, który przeżywa obecnie Patryk Garkowski znany jako "Łatwogang".

Influencer ma na swoim koncie wielkie osiągnięcia w świecie internetu. Trudno inaczej podejść do, choćby nagrania piosenki z Edem Sheeranem. Brytyjczyk to w świecie muzyki postać wybitna. Podobnie po latach będzie się z pewnością mówiło o inicjatywie "Łatwoganga", który 17 kwietnia rozpoczął coś wielkiego.

Tego dnia influencer wystartował na platformie YouTube stream pod tytułem "Słucham 9 dni dissu na raka żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters". Wówczas z pewnością nie wyobrażał sobie, że akcja nabierze takiego rozpędu. Do pomocy dzieciom włączyły się największe gwiazdy ze środowiska sportowego z Robertem Lewandowskim na czele.

Swoje trzy grosze dorzucił także Jan Błachowicz. Polski mistrz UFC pojawił się na streamie 25 kwietnia. 43-latek zadeklarował, że po przebiciu progu zebranych 45 milionów euro zgoli głowę na łyso. Ze swojej obietnicy wywiązał się od razu. Podczas gdy transmisję oglądało blisko 250 tysięcy ludzi, Błachowicz stracił wszystkie włosy.

zawodnik MMA w oktagonie w pozycji gotowości do walki, skupiony wyraz twarzy, rękawice ochronne UFC na dłoniach, napięte mięśnie ramion i torsu, w tle rozmyte światła areny
Jan Błachowicz nie wystąpi na gali UFC 328IAN MAULEAFP
Jan Błachowicz
Jan BłachowiczMARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFPAFP
Mężczyzna z brodą w sportowej bluzie z logotypami UFC, Reebok i Volkswagena siedzi przy stole z mikrofonem w ręce i gestykuluje, za nim widoczna ściana z logotypami sponsorów.
Jan Błachowicz zawalczy na gali UFC w grudniuJason SilvaAFP
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja