W historii polskiego internetu mieliśmy wiele przypadków gdy znani twórcy decydowali się na poprowadzenie bardzo długich transmisji na żywo w celu pomocy, szczególnie dzieciom. Dotychczas tym najbardziej znanym bez wątpienia był tradycyjny stream charytatywny prowadzony regularnie przez Ekipę Fantasy.

To twórcy internetowi, którzy swoje treści opierali głównie na wszystkim, co związane było z grą FIFA. W historii tych streamów zebrano mnóstwo pieniędzy, które pomogły potrzebującym. W żadnym momencie Ekipa Fantasy nie dotarła jednak do tego momentu, który przeżywa obecnie Patryk Garkowski znany jako "Łatwogang".

Kolejny sportowiec u "Łatwoganga". To wielki mistrz

Influencer ma na swoim koncie wielkie osiągnięcia w świecie internetu. Trudno inaczej podejść do, choćby nagrania piosenki z Edem Sheeranem. Brytyjczyk to w świecie muzyki postać wybitna. Podobnie po latach będzie się z pewnością mówiło o inicjatywie "Łatwoganga", który 17 kwietnia rozpoczął coś wielkiego.

Tego dnia influencer wystartował na platformie YouTube stream pod tytułem "Słucham 9 dni dissu na raka żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters". Wówczas z pewnością nie wyobrażał sobie, że akcja nabierze takiego rozpędu. Do pomocy dzieciom włączyły się największe gwiazdy ze środowiska sportowego z Robertem Lewandowskim na czele.

Swoje trzy grosze dorzucił także Jan Błachowicz. Polski mistrz UFC pojawił się na streamie 25 kwietnia. 43-latek zadeklarował, że po przebiciu progu zebranych 45 milionów euro zgoli głowę na łyso. Ze swojej obietnicy wywiązał się od razu. Podczas gdy transmisję oglądało blisko 250 tysięcy ludzi, Błachowicz stracił wszystkie włosy.

Jan Błachowicz nie wystąpi na gali UFC 328 IAN MAULE AFP

Jan Błachowicz MARCELLO ZAMBRANA / AGIF / AGIF via AFP AFP

Jan Błachowicz zawalczy na gali UFC w grudniu Jason Silva AFP

Tommy Paul - Thiago Agustin Tirante. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport