Tuż po zmianach ustrojowych w Polsce piłkarze z naszego kraju otrzymali niepowtarzalną dotychczas możliwość swobodnego wyjazdu i kontynuowania karier piłkarskich w ligach zagranicznych. Bardzo szybko skorzystali z tego reprezentanci Polski, w tym również i Roman Kosecki.

Napastnik po dwóch latach gry w Legii Warszawa zdecydował się przejść do tureckiego Galatasaray. Szczyt jego międzynarodowej kariery przypadł na Hiszpanię i występy w barwach Osasuny oraz Atletico Madryt. Ponadto Kosecki grał również we francuskich Nantes oraz Montpellier, a finał kariery nastąpił w amerykańskiej MLS.

Po zakończeniu kariery sportowej Kosecki nie miał zamiaru rozstawać się z piłką nożną. Bez powodzenia startował na stanowisko prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, w zarządzie którego finalnie zasiadł w randze wiceprezesa. Kibice dzisiaj mogą go oglądać w telewizji Polsat Sport, gdzie jest jednym z ekspertów.

Roman Kosecki był jednym z najbogatszych posłów. Jedna pozycja robi ogromne wrażenie

Kosecki po rozstaniu z zawodowym uprawianiem sportu próbował swoich sił w różnych dziedzinach. Jedną z istotniejszych okazała się polityka, w której były piłkarz odnosił znaczące sukcesy. Reprezentant Polski od 2002 roku był radnym gminy Konstancin-Jeziorna, a to był dopiero początek.

Od 2005 roku Roman Kosecki był posłem na Sejm RP startującym z ramienia Platformy Obywatelskiej. Były reprezentant Polski doczekał się reelekcji aż trzykrotnie, sprawując mandat posła nieprzerwanie do 2019 roku. Kosecki zasiadał m.in. w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

O Koseckim jako pośle na Sejm RP zrobiło się głośno również z powodu majątku, który były piłkarz jak każdy inny deputowany musiał przedstawić w upublicznionym oświadczeniu majątkowym. Szybko wyszła na jaw, że Roman Kosecki był w gronie najbardziej majętnych posłów poszczególnych kadencji.

Szczególną uwagę mediów wzbudzały nieruchomości będące w posiadaniu byłego piłkarza. W oświadczeniu majątkowym pojawił się dom, którego wartość oszacowano na 6,2 miliona złotych. Prócz tego zadeklarował również działki budowlane o wartości łącznie 4,9 miliona złotych. Co interesujące, Kosecki nie zdradził się Polakom jako entuzjasta motoryzacji - w jego garażu przez lata gościły Opel Corsa, Smart oraz Dacia Duster.

Taki majątek sytuował Koseckiego w czołówce najbardziej zamożnych polskich posłów. W 2015 roku jego majątek oszacowano na 11,2 miliona złotych, co dało mu trzecie miejsce w ogólnym zestawieniu. Dwa lata wcześniej dorobek Koseckiego był jeszcze bardziej okazały - 12,744 miliona złotych dało mu piąte miejsce w rankingu najzamożniejszych.

