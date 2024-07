Afera na Igrzyskach Olimpijskich podczas ceremonii otwarcia

Jakub Józef Orliński odsłania kulisy ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu

"To, co było widoczne na ceremonii, to dosłownie może z 1/10 tego, co przygotowaliśmy - powiedział Onetowi. Okazało się, że wszystkiemu winna była niesprzyjająca pogoda. Nasz segment był w zasadzie 22-minutową choreografią sportów ekstremalnych. Od gimnastyki, przez long boardy, po freestyle BMX, i to zarówno na płaskiej platformie, jak i z saltami w powietrzu z jednej platformy na drugą. Byli breakerzy na trzech różnych platformach. Ja na platformie wraz z trzema innymi tancerzami i czterema gośćmi od BMX-u. Słowem: naprawdę się tam działo. I na otwarciu miał być kosmos. Finalnie nie działo się prawie nic" - dodał z żalem na koniec.