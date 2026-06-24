Zoja Skubis miłością do gór zaraziła się od ojca, Wojciecha Skubisa, który całe swoje życie spędził zdobywając najwyższe i najbardziej wymagające szczyty. To właśnie w górach w marcu 2020 roku w Kaukazie doszło do tragedii, w której doświadczony wspinacz stracił życie w wieku 42 lat podczas próby zdobycia jednego z tamtejszych pięciotysięczników. Wówczas Zoja miała zaledwie 14 lat.

Teraz, po ponad sześciu latach od rodzinnej tragedii, Zoja poruszyła temat śmierci swojego ojca w podcaście "WojewódzkiKędzierski" i przyznała, że przez ostatnie lata próbowała zrozumieć tamtą tragedię i ustalić, czy można było zrobić coś, aby tego koszmarnego wypadku uniknąć.

"Mój tato zginął sześć lat temu, więc ja dalej jestem młoda, ale przez sześć lat dużo sobie wytłumaczysz w głowie i wiele zrozumiesz. (...) Ja uważam, że żałoba to jest ciężar. Śmierć kogoś bliskiego to jest taki ciężar, który niesiesz już całe życie. Tylko to nie jest tak, że on się staje lżejszy, tylko ty po prostu stajesz się silniejszy. (...) Dalej się zastanawiam nad tym, jak to by było. Czy można było tego jakoś uniknąć. Już coraz rzadziej, ale jednak" - wyznała.

Młoda podróżniczka i influencerka ujawniła także, jak doszło do wypadku, który odmienił życie jej rodziny. "Tato zaczął sam schodzić. Rozdzielili się z partnerem" - wyznała.

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O Zoi Skubis po raz pierwszy głośniej zrobiło się we wrześniu 2024 roku, kiedy została ona najmłodszą Polką, której udało się dotrzeć na szczyt Manaslu. Dokonała tego bowiem w wieku zaledwie 19 lat. W maju 2025 roku Skubis odniosła kolejny ogromny sukces i zdobyła Mount Everest. Wyprawa na "Dach Świata" kosztowała ją nie tylko setki godzin treningów i ogromny wysiłek, ale też 332 tysiące złotych. Mimo to nie wahała się ani chwili - wiedziała, że chce to zrobić nie tylko dla siebie, ale też dla ojca, który zaszczepił w niej miłość do gór.

W tym roku niebywałe sukcesy naszej podróżniczki zostały docenione przez firmę Mattel. Przy okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet przygotowano unikatowe lalki Barbie stworzone na cześć najwybitniejszych kobiet świata, a w gronie wyróżnionych pań znalazła się właśnie Zoja Skubis. Swojej lalki w ramach Barbie Role Model 2026 otrzymały także m.in. tenisistka Serena Williams.

Zoja Skubis Michal Wozniak East News

Zoja Skubis Adam Burakowski East News

Zoja Skubis Adam Burakowski East News





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