W reprezentacji Polski prowadzonej przez Jana Urbana gra już tylko dwóch zawodników, którzy w 2012 roku znaleźli się w gronie wybrańców Franciszka Smudy na mistrzostwa Europy współorganizowane przez nasz kraj. Są to rzecz jasna Robert Lewandowski oraz Kamil Grosicki. O ile przez lata pozycja "Lewego" w narodowych barwach była niepodważalna, to w przypadku skrzydłowego Pogoni Szczecin sytuacja nie zawsze wyglądała dla niego korzystnie.

"Grosik" przez lata był asem naszej kadry, tworząc trzon kadry Adama Nawałki na Euro 2016 oraz mistrzostwach świata 2018. Grosicki pojechał również na ostatni mundial oraz mistrzostwa Europy, lecz odegrał tam już marginalną rolę.

W czerwcu tego roku zorganizowano mu oficjalne pożegnanie z kadrą narodową. Zawodnik Pogoni powrócił przy pierwszej możliwej okazji, otrzymując powołanie od Urbana. W meczu z Maltą Grosicki zanotował setny występ w kadrze.

Wykształcenie Kamila Grosickiego. Wyróżnia się względem kolegów z kadry

Aktualnie kibice reprezentacji Polski mają okazję być na bieżąco z nowinkami z prywatnego życia piłkarzy. Sami sportowcy wielokrotnie dzielą się wybranymi fragmentami ich rodzinnego życia. Przez lata dostrzec można było trend kadrowiczów polegający na zadbaniu o kwestię swojego wykształcenia.

W przypadku Kamila Grosickiego sytuacja wygląda jednak zgoła inaczej. Zgodnie z licznymi publikacjami w mediach "Grosik" w młodości edukację zakończył na drugiej klasie gimnazjum. Dopiero po latach wrócił do szkoły i ukończył gimnazjum zaocznie. O wykształcenie średnie skrzydłowy Pogoni się jednak nie pokusił.

Znam Kamila jeszcze ze szkoły, chodziliśmy do jednego gimnazjum. Ja byłem w roczniku 1987, on jest rok starszy. To był bardzo zdolny rocznik piłkarski: oprócz niego bracia Sydorowie, z których jeden grał potem w reprezentacji Polski w futsalu. Norbert Zając… Można wymieniać i wymieniać. Co tu kryć, jak pewnie wszędzie, również u nas w klasach sportowych nie było raczej wielkich sukcesów naukowych. Kamil tego gimnazjum wiem, że nie skończył, dopiero później wieczorowo

- Taka historia od Ryszarda Mizaka: Kamilem interesowały się już jakieś jednostki typu kuratorzy, nie-kuratorzy, bo nie chodził do szkoły. Kierownik Ryszard zaprowadził Kamila, widział, jak ten wchodzi do klasy, rozmawiał nawet z wychowawczynią. Pojechał potem do klubu - Kamil już tam był. Powiedział, że lekcje szybciej się skończyły… Nie usiedział nawet na pierwszej lekcji - dodał po chwili Trzepacz.

