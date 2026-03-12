Jake Paul naprawdę to zrobił, poruszenie wokół Trumpa. "Klaun"

Jake Paul to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego internetu i sportów walki. Amerykanin zaczynał jako youtuber, lecz z czasem zbudował markę w świecie boksu, a dziś działa również jako przedsiębiorca i promotor gal. Ostatnie tygodnie spędził jednak z dala od ringu. Przebywał we Włoszech, gdzie wspierał swoją narzeczoną Juttę Leerdam w walce o medale podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Holenderska panczenistka mogła liczyć na jego obecność na trybunach i w mediach społecznościowych, gdzie Paul regularnie relacjonował przebieg olimpijskich zmagań swojej wybranki.

Po zakończeniu imprezy kontrowersyjny twórca internetowy wrócił do ojczyzny, a teraz znów znalazł się w centrum uwagi. Tym razem za sprawą spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem.

Jake Paul spotkał się z Donaldem Trumpem. W sieci burza, internauci wściekli

Amerykański prezydent przemawiał na wiecu w Kentucky i podczas wystąpienia pochwalił pięściarza. Trump zapowiedział również, że Paul ma przed sobą wielką przyszłość i jeszcze nie raz odniesie sukces.

Paul wykorzystał też chwilę w centrum uwagi, aby publicznie podziękować Trumpowi. Podchodząc do mikrofonu, mówił o odwadze, walce i znaczeniu głosu obywateli w Ameryce, przekonując, że kraj potrzebuje więcej prosperujących fabryk i silnych społeczności. Na koniec zwrócił się bezpośrednio do prezydenta, wyrażając wdzięczność i wiarę w jego działania.

Trump odpowiedział krótko, ale wymownie. Nazwał Paula "odważnym i utalentowanym facetem", a następnie stwierdził, że w niedalekiej przyszłości widzi go nawet w polityce. "Jeśli kiedyś będziesz kandydował, masz moje pełne i całkowite poparcie" - powiedział prezydent.

W sieci pojawiło się również ich wspólne nagranie, które błyskawicznie obiegło media społecznościowe i wywołało lawinę komentarzy. Paul i Trump wykonali na nim krótki taniec, który szybko stał się viralem. Machając biodrami, poruszając rękami w górę i w dół, zginając kolana i uśmiechając się do kamery, obaj panowie zaprezentowali kilka prostych ruchów, po czym uścisnęli sobie dłonie.

Nagranie opublikowane przez profil MVP - Most Valuable Promotions opatrzono podpisem: "Jake Paul i prezydent Trump mogli właśnie podbić internet tym utworem… Boże błogosław Amerykę".

Wielu internautów pod wpisem ostro skrytykowało zarówno samego Paula, jak i polityka. "Militarni bohaterowie giną, a ten klaun robi coś takiego?", "Ped***l i Jake Paul? To tak rozpoczyna się karierę w polityce? Dla republikanów właśnie tak", "Powód numer 5,873,876,325, dla którego Ameryka to jakiś żart", "To cholernie żałosne. Absolutnie patetyczne", "Jake jest tak oderwany od rzeczywistości, że to aż obrzydliwe" - czytamy w komentarzach.

