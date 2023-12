Przez lata wykonywano usługę, której ani nie zamawiałem, ani nie chciałem. I teraz mam za to płacić. (...) Nie miałem żadnych planów co do tej nieruchomości, chciałem, żeby do czasu zakończenia podziału majątku stała nieużytkowana, dlatego nie interesowało mnie zawarcie nowej umowy z dostarczycielem energii. I tego nie zrobiłem. Mimo to, jak się okazało, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej nie zaprzestał przesyłania energii do pustego, nieużywanego lokalu, a rachunek wystawił mnie. Ponoć dlatego, że w lokalu wciąż działa licznik naliczający zużycie ciepła. Nie mogłem zrozumieć, na jakiej podstawie miałem go zwrócić? Przyjąłem lokal w określonym stanie. Skoro umowa z OPEC była rozwiązana, to uznałem, że ten licznik to jeszcze jeden element wyposażenia pomieszczenia. Rachunki przychodziły i nadal przychodzą. Teraz po 3 tys. 500 zł miesięcznie. I co ciekawe tylko do mnie i tylko ja byłem podany do sądu, choć współwłaścicieli jest dwóch. To jakieś totalne kuriozum

~ przyznał w rozmowie z "Faktem".