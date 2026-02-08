J.D. Vance znów pod ostrzałem kibiców. Jest reakcja ze strony MKOl-u

W miniony piątek oficjalnie rozpoczęły się XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, a na ceremonii otwarcia nie zabrakło znanych postaci ze świata sportu i polityki. Stany Zjednoczone podczas tego ważnego wydarzenia reprezentował J.D. Vance, który został wybuczany przez obecnych na stadionie San Siro fanów sportu. Gdy jego wizerunek pojawił się na wielkim ekranie, z trybun rozległy się gwizdy, choć sama reprezentacja USA została przyjęta entuzjastycznie.

Znów wybuczano J.D. Vance'a na igrzyskach. Przedstawiciel MKOl-u reaguje

Sytuacja powtórzyła się podczas meczu hokeistek z USA z Finkami, kiedy to J.D. Vance zasiadł na trybunach, aby kibicować swoim rodaczkom. Wiceprezydent USA ponownie znalazł się w centrum uwagi, tym razem w trakcie spotkania, w którym Amerykanki rozbiły Finlandię 5:0. Vance pojawił się na meczu razem z rodziną i znanym bokserem oraz influencerem Jakiem Paulem, którego obecność również wzbudzała zainteresowanie kibiców.

Gdy kamera skierowała się na wiceprezydenta, na trybunach znów dało się słyszeć wyraźne buczenie i gwizdy. Według włoskiej agencji Ansa reakcja publiczności była słyszalna nawet w sektorach zajmowanych przez amerykańskich fanów. To kolejny raz podczas tych igrzysk, gdy obecność J.D. Vance'aa wywołała negatywne emocje wśród widzów, niezależnie od sportowych sukcesów reprezentacji USA.

Po tym, jak J.D. Vance został wybuczany, do sprawy odniósł się Międzynarodowy Komitet Olimpijski, apelując o sportowy szacunek. "Jesteśmy przede wszystkim organizacją sportową i chcielibyśmy widzieć zasadę fair play" - powiedział dyrektor ds. komunikacji MKOl Mark Adams. Podkreślił również, że zaangażowanie administracji USA w igrzyska, zwłaszcza w kontekście przygotowań do Los Angeles 2028, jest dobrą wiadomością dla całego ruchu olimpijskiego.

Przed ceremonią otwarcia Vance spotkał się także z przewodniczącą MKOl Kirsty Coventry, aby omówić przygotowania do przyszłych igrzysk. Mark Adams zaznaczył, że rozmowa przebiegła bardzo dobrze, choć nie ujawniono jej szczegółów. Wizyta wiceprezydenta wywołała jednak również protesty - w Mediolanie demonstrowano przeciwko jego obecności oraz udziałowi agentów ICE w zabezpieczaniu delegacji USA. Gwizdy podczas parady sportowców dotknęły także reprezentację Izraela, co skłoniło MKOl do przypomnienia, że sportowcy nie powinni ponosić konsekwencji polityki swoich państw.

Wiceprezydent USA J.D. Vance ANDREW HARNIK AFP

Wiceprezydent USA J.D. Vance Getty Images/ANNA MONEYMAKER AFP

J.D. Vance - 50. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Bloomberg/Contributor Getty Images

