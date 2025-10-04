Izrael jednak wykluczony? Pep Guardiola nie wytrzymał, głośny apel z Anglii

Gdy Rosja w lutym 2022 roku zaatakowała bezprawnie suwerenną Ukrainę, szybko doszło do tego, że zarówno FIFA jak i UEFA wykluczyły rosyjskie kluby oraz reprezentację kraju z rywalizacji na arenie międzynarodowej. Był to ruch jak najbardziej oczywisty, choć nie wszystkie sportowe federacje poszły tą samą drogą. Aktualnie nie oglądamy jednak rosyjskich zespołów w rywalizacji piłkarskiej pod egidą UEFA czy FIFA.

Mogłoby się wydawać, że podobny krok powinien nastąpić po tym, jak Izrael zdecydował się rozpocząć krwawą wojnę z Hamasem. W jej efekcie w Strefie Gazy giną tysiące niewinnych cywili. Wszystko trwa od 2023 roku, ale jak na razie żadna z piłkarskich federacji nie zdecydowała się na wykluczenie izraelskich zespołów z rywalizacji na arenie międzynarodowej.

Głośny apel Pepa Guardioli. Przemówił do ludzi

Co więcej, ostatnie doniesienia medialne wskazują na to, że tym razem do tego nie dojdzie i w przeciwieństwie do rosyjskich zespołów te izraelskie będą mogły rywalizować na arenie międzynarodowej, reprezentując kraj najeźdźcy. Jak na razie naciski z różnych stron nie pomogły w podjęciu takiej decyzji.

Nagły apel wygłosił sam Pep Guardiola. - Jesteśmy świadkami ludobójstwa, w którym tysiące dzieci już umarło i wiele następnych może stracić życie. Strefa Gazy jest zdewastowana i mnóstwo ludzi przebywa tam bez dachu nad głową, bez jedzenia, bez wody pitnej oraz lekarstw. Tylko zorganizowana społeczność może ocalić życia i naciskać na rządy, żeby podjęły natychmiastowe działania. 4 października o 12 w południe, zbierzmy się w Jardinets de Gracia i zalejemy ulicę falą ludzi, żądając zakończenia ludobójstwa - powiedział Hiszpan w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dla formalności wytłumaczymy, czym są "Jardinets de Gracia". To jedna z atrakcji turystycznych w Barcelonie, a konkretnie skwer oraz przestrzeń parkowa zlokalizowana przy jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w Barcelonie - Passeig de Gracia. Apel pojawił się 3 października.

