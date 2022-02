11 lutego była prezes Warty Poznań ujawniła, że w jej domu doszło do kradzieży. Łupem złodziei padły dwa luksusowe samochody warte około 2,5 miliona złotych. To Porsche Cayenne Turbo S e-hybrid w kolorze czarnym oraz Mercedes G AMG 63 Brabus w kolorze czarny mat.

"Skradziono nam auta. Włamano się do domu, skradziono kluczyki. Wartość aut 2,500.000. Nagroda 50.000" - wyjaśniała Interii Izabella Łukomska-Pyżalska . Z biegiem czasu nagroda uległa zwiększeniu do 250 tysięcy złotych.



Na profilu w mediach społecznościowej Łukomskiej-Pyżalskiej udostępniono nagranie, na którym widać złodziei.

Teraz milionerka (jej majątek w 2013 roku szacowany był na 16 milionów złotych) opublikowała nowy wpis.



Izabella Łukomska-Pyżalska opublikowała materiały w sprawie kradzieży. Apeluje do Zbigniewa Ziobry

Izabella Łukomska-Pyżalska ujawniła następne materiały. Zarejestrowano na nich sprawców kradzieży oraz samochód, jakim mogli się poruszać. "Myślę, że przy tak nagłośnionej sprawie już nie śpią spokojnie" - stwierdziła. Przy okazji podziękowała za "wszystkie słowa wsparcia oraz za wszelkie przesyłane informacje".

To nie koniec. Była prezes Warty Poznań, zainspirowana wiadomościami od internautów, w których ci skarżą się na niezadowalające dla nich efekty śledztw prowadzonych w sprawach włamań do domów, kradzieży samochodów i poszukiwań złodziei, wystosowała apel do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w osobie Zbigniewa Ziobry.

Jest zapewne mnóstwo ważnych spraw wagi państwowej, ale może warto tez zwrócić większą uwagę na przestępstwa, które dotykają wszystkich obywateli bez wyjątku: zarówno tych po prawej jak i po lewej stronie;) Wielu ze złodziei ma po kilka spraw w toku, a ich procesy toczą się latami, zaś oni żyją dostatnio na wolności śmiejąc się w twarz Wymiarowi Sprawiedliwości. Np często i nagle zapadając na ciężkie choroby, co uniemożliwia im udział w procesach, ale nie przeszkadza w popełnianiu następnych przestępstw [pisownia oryginalna] - czytamy.

***



AKTUALIZACJA:



Wielkopolska Policja poinformowała, że jedno z aut - Porsche Cayenne - zostało odnalezione. Do aresztu trafiły cztery osoby zamieszane w sprawę.



