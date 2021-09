Izabela Małysz spełnia się na parkiecie w programie "Taniec z Gwiazdami". Żona byłego polskiego skoczka przeżywa wraz z występem w show swoje pięć minut. Rozpisują się o niej media, a na Instagramie przybyło jej sporo fanów. Kobieta tańczy w parze ze Stefano Terrazzino, przyciągając wzrok kamer.

Izabela Małysz i jej fani

Korzystając z chwili wolnego, żona Adama Małysza postanowiła wirtualnie porozmawiać ze swoimi fanami. Do tego celu wykorzystała opcję w instagramowym stories, tworząc Q&A.

O co najczęściej pytali obserwujący?

Najwięcej interakcji dotyczyło występu w programie. Fani przyznali, że kibicują słynnej parze na parkiecie i życzą Małysz wszystkiego dobrego. Obok tego pojawiły się też nieco bardziej prywatne pytania.

Jeden z obserwatorów zapytał o chęć zostania w przyszłości babcią. Niedawno bowiem jedyna córka Małyszów stanęła na ślubnym kobiercu.

"Chciałabym bardzo, ale nasza Karolina mówi jeszcze: "mamo przestań"" - napisała kobieta.

Czy Adam Małysz dobrze tańczy?

Z odpowiedzi dowiadujemy się również szczegółów na temat tanecznych umiejętności Adama Małysza. Czy były skoczek dobrze tańczy?

"Pan Adam jest dla mnie zawsze tancerzem numer 1" - oznajmiła świeżo upieczona tancerka.

Izabela Małysz dodała również, że po kilku tygodniach w Warszawie bardzo tęskni za domem i za Wisłą.

"Sen we własnym łóżku. To są najbliższe plany" - napisała jeszcze, mówiąc o tym, co będzie robić po programie.

