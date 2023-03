Ivana Radović wywołała skandal, publikując zdjęcie, na którym zapozowała w czapce czetnickiej, z uniesionymi trzema palcami. Oliwy do ognia dolała opisem, w którym chwaliła się więzami krwi rzekomo łączącymi ją z Momcilo Dujicem. To kontrowersyjna postać mająca wiele okrutnych grzechów na koncie. Po czasie siatkarka reprezentacji Bośni i Hercegowiny wydała oświadczenie, które - jak przekonuje - jest jej jedynym komentarzem do całej sprawy.