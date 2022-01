Takie bohaterstwo zasługuje na największe słowa uznania! Jak wynika z relacji klubu, Łukasz Gryciak podczas akcji ratowniczej w straży pożarnej uratował życie dwójki dzieci, które wyniósł z płonącego mieszkania znajdującego się na czwartym piętrze.

By bezpiecznie przetransportować dzieci, pożyczył im swoją maskę tlenową, co okupił własnym zdrowiem. Podczas akcji podtruł się bowiem dymem i trafił do szpitala.



Wpis Dębu Dębno skomentowało wielu użytkowników mediów społecznościowych, którzy doceniają heroizm i wielkie poświęcenie Łukasza Gryciaka! Wszak nie każdy bohater nosi pelerynę!



Wpis klubu MKS Dąb Dębno dotyczący bohaterskiego czynu Łukasza Gryciaka:

W takich dniach jak dzisiaj nie można nie wspomnieć o bohaterskim wyczynie wieloletniego piłkarza Dębu - Łukasza Gryciaka, który pełniąc służbę w straży pożarnej uratował dzisiaj dwójkę dzieci z pożaru mieszkania. Łukasz oddał swoją maskę z tlenem dzieciom, a następnie przetransportował ich z mieszkania na 4. piętrze na dół. Gryciu ratując dzieci podtruł się dymem i trafił do szpitala. Życzymy Tobie dużo zdrowia! Jesteś wielki!