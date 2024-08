Nie tak dawno głośno było o wizycie IShowSpeed w Polsce, którą youtuber relacjonował na bieżąco w mediach społecznościowych. Wkrótce potem podczas jednego ze streamów wyzwał on na pojedynek Ewę Swobodę , podkreślając, że ta nie będzie w stanie go pokonać. "Jej nazwisko to Swoboda. Widzowie, ta dziewczyna z Polski nie może mnie pokonać w wyścigu. Okay? Ja jestem poważny. Nigdy w moim życiu nie było takiego momentu, że zostałem przez kogoś prześcignięty. Nie żartuję. To jest powód, przez który wymyśliłem moją ksywkę, to dlatego ludzie nazywali mnie "Speed", kiedy byłem mały. Bo ja nigdy nie zostałem pokonany w wyścigach" - stwierdził.