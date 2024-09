Podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu amerykański influencer postanowił wyzwać na pojedynek polską lekkoatletkę, Ewę Swobodę . Zapowiedział wówczas jednak, że nasza sprinterka nie będzie miała szans pokonać go na bieżni. Na odpowiedź sportsmenki Amerykanin nie musiał długo czekać. Olimpijka zapowiedziała bowiem, że zmierzy się z nim, jeśli ten pojawi się w Polsce na Memoriale Kamili Skolimowskiej . Ostatecznie jednak 19-latek do naszego kraju nie przyleciał, a internauci musieli obejść się smakiem.

"IShowSpeed" stanął do walki z Manny'm Pacquiao

Teraz o Watkinsie Juniorze znów zrobiło się głośno. Podczas wizyty w Filipinach influencer spotkał się bowiem z legendarnym pięściarzem, Manny'm Pacquiao. W pewnym momencie Amerykanin wyzwał czempiona do walki, a na odpowiedź nie musiał długo czekać. Walka ich trwała minutę i 21 sekund. Z początku "IShowSpeed" zachwycał, wymierzając ciosy Filipińczykowi. Z czasem jednak opadł on z sił, a wówczas do akcji wkroczył jego rywal. Utytułowany bokser zakończył starcie ciosem na wątrobę, po którym 19-latka padł na ziemię. Nagranie z tego starcia opublikowane zostało w sieci.