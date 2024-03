Ironiczne nagranie Marcina Najmana. Wbił szpilę Robertowi Karasiowi

35-latek z początku utrzymywał, że jest niewinny i nie wie, jak zakazana substancja mogła znaleźć się w jego organizmie. Później jednak wyznał on, że przed debiutem w Fame MMA brał on suplement, który miał mu pomóc szybciej uporać się z problemami zdrowotnymi i stanąć do walki z Filipem Marcinkiem w oktagonie. Osoba, która poleciła mu suplement, miała jednak przekonywać go, że specyfik zniknie z jego organizmu po 72 godzinach. Testy antydopingowe wykonano jednak około 140 dni po tym, jak Karaś rzekomo zastosował suplement po raz ostatni.