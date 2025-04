Intymne wyznanie Schreiber, a teraz takie słowa. Postawiła sprawę jasno

Marianna Schreiber nie jest osobą, która pozostaje anonimowa w polskim show-biznesie. 32-latka już kilka lat temu postanowiła, że nie chce być znana jedynie jako żona polityka PiS Łukasza Schreibera i zamierza odnosić własne sukcesy w życiu prywatnym. Swego czasu celebrytka postanowiła spróbować swoich sił jako modelka i zgłosiła się na casting do programu "Top Model". Ostatecznie jednak w tej branży sukcesu nie zrobiła. Marianna nie miała jednak zamiaru się poddać i zdecydowała się zaistnieć jako... gwiazda freak fightów. Pod koniec 2023 roku 32-latka zadebiutowała w oktagonie, pokonując Monikę Laskowską podczas gali Clout MMA 3 . Celebrytka nie mogła jednak przewidzieć, że kariera freak fighterki będzie przysłowiowym "gwoździem do trumny" w jej małżeństwie.

Marianna Schreiber zabrała głos ws. kolejnych dzieci. Nagle wspomniała o drugim mężu

Na początku roku Marianna pochwaliła się, że wreszcie złożyła pozew o rozwód z politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Nie tak dawno celebrytka dała jednak do zrozumienia, że marzy jej się ponowne zamążpójście i powiększenie rodziny. "Marzę jeszcze o dzieciątku..." - napisała na Insta Stories.

Dzieci będą, jak będę miała drugiego męża, który się do ojcostwa i rodziny ogółem nadaje

Schreiber zapytana została również o to, jakie jest jej największe marzenie. Na odpowiedź celebrytki wcale nie trzeba było długo czekać. Jak się okazuje, jest ono związane z życiem prywatnym 32-latki. "Moje największe marzenie to mieć pełną rodzinę... Móc stanął w lato bosymi stopami na ogródku i patrzeć, jak mój facet bawi się z naszymi dziećmi. To jest moje marzenie" - przyznała.