Internauci zachwyceni mężem mistrzyni olimpijskiej. "O nie, przez niego się popłakałam"

Hunter Woodhall najlepszym kibicem igrzysk?

"Na jeden skok chciałbym, żebyś myślała o wszystkim, co przeszłaś" - mówił, w kontekście całej ciężkiej pracy wykonanej, by dotrzeć do finału igrzysk. To on jako pierwszy informował ją o jej wynikach i cieszył się razem z nią. Przy jej ostatnim skoku do oczu napłynęły mu łzy. Był niezwykle wzruszony. Potem uświadomił jej, że została mistrzynią olimpijską i to właśnie z nim Tara Davis-Woodhall świętowała najpierw zwycięstwo.