Internauci drwią z miss mundialu. "Czy ty masz o tym jakiekolwiek pojęcie?"

Ivana Knoll swoją obecnością na mistrzostwach świata w Katarze wywołała niemałe poruszenie zarówno wśród dziennikarzy, jak i kibiców. 30-latka przyleciała do Kataru, by dopingować ekipę Zlatko Dalicia. Uwagę przyciągnęły jednak jej stylizacje - kobieta postanowiła bowiem zignorować ustalone wcześniej przez organizatorów mundialu zasady dotyczące ubioru kobiet na stadionach i z dnia na dzień szokowała coraz to bardziej wyzywającymi "lookami". Jak widać, starania influencerki się opłaciły. Została finalnie okrzyknięta miss katarskiego mundialu.