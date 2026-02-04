Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zdiagnozowano u niej nowotwór, a mimo to nie zrezygnowała z największego sportowego marzenia jako szkoleniowiec. Carla MacLeod, legendarna hokeistka i obecna trenerka reprezentacji Czech w hokeju kobiet, pojechała z drużyną na zimowe igrzyska olimpijskie do Włoch, gdzie jej podopieczne powalczą o złoty medal.

Kobieta w czerwonym garniturze stoi na lodowisku podczas meczu hokejowego, w tle widoczni są arbitrzy oraz zawodnicy, a trybuny wypełnione są publicznością.
Carla MacLeodTROY PARLAGetty Images
Carla MacLeod to jedna z największych postaci kobiecego hokeja XXI wieku. Kanadyjka przez lata zachwycała na taflach całego świata, sięgając po najważniejsze trofea w reprezentacyjnej karierze. Dwukrotna mistrzyni olimpijska z Turynu (2006) i Vancouver (2010), wielokrotna medalistka mistrzostw świata, zapisała się w historii jako zawodniczka o ogromnej charyzmie, inteligencji boiskowej i naturalnych cechach przywódczych. Już wtedy wielu ekspertów podejrzewało, że nawet po zakończeniu kariery o 43-latce będzie głośno. I tak właśnie się stało.

Po odwieszeniu łyżew na kołek MacLeod postanowiła dzielić się wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami hokeistek. Szybko odnalazła się w roli trenerki, a jej profesjonalizm i podejście do pracy zostały docenione również poza Kanadą. Obecnie prowadzi reprezentację Czech, którą w krótkim czasie zamieniła w jedną z najmocniejszych drużyn świata. Pod jej wodzą Czeszki zaczęły regularnie rywalizować z absolutną czołówką i dziś jadą na igrzyska olimpijskie z realnymi nadziejami na złoty medal.

Carla MacLeod z kadrą Czech na igrzyskach. Chce zdobyć złoto olimpijskie

Pod koniec 2025 roku nad tą sportową bajką zawisły jednak czarne chmury. W listopadzie świat obiegła informacja, że u Carli MacLeod zdiagnozowano nowotwór. Choroba wywołała ogromne poruszenie i natychmiast pojawiły się obawy, czy trenerka będzie w stanie towarzyszyć swoim zawodniczkom podczas olimpijskiego turnieju. Sama zainteresowana na chwilę zniknęła z medialnego radarów, skupiając się na leczeniu i regeneracji.

Szybko jednak okazało się, że duch walki, z którego słynęła jako zawodniczka, nie opuścił jej także w życiu prywatnym. Kanadyjka ostatecznie poleciała z kadrą do Włoch, gdzie w Mediolanie poprowadzi Czeszki w olimpijskiej walce. Podczas środowego treningu emanowała dobrą energią i zapewniła, że zrobi wszystko co w jej mocy, aby podopieczne osiągnęły sukces. "Był taki czas, kiedy nie byłam pewina, czy uda mi się tu dotrzeć. Więc móc tu być i dzielić się tym z moim sztabem i zawodnikami, to naprawdę coś wyjątkowego" - wyznała, cytowana przez agencję Reuters.

Pierwszy mecz czeskie hokeistki rozegrają w czwartek o godzinie 16.40. Ich rywalkami będą Amerykanki.

Zawodniczka w czerwonym stroju drużyny Kanady prowadzi krążek hokejowy na lodzie podczas meczu, w tle widoczne są elementy lodowiska oraz bramkarz.
Carla MacLeod w akcjiRobert LabergeGetty Images
Trenerka hokejowa na lodzie z kijem, w tle kilku zawodników w czerwonych strojach ćwiczy na lodowisku podczas przygotowań do igrzysk olimpijskich w Mediolanie Cortina 2026.
Carla MacLeodBruce BennettGetty Images
Grupa hokeistów na lodzie w strojach treningowych słucha trenera, który tłumaczy ćwiczenie, przed nimi na lodzie leży kilka kijów hokejowych oraz stos krążków.
Carla MacLeod z czeskimi hokeistkamiJamie SquireGetty Images
