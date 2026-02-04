Carla MacLeod to jedna z największych postaci kobiecego hokeja XXI wieku. Kanadyjka przez lata zachwycała na taflach całego świata, sięgając po najważniejsze trofea w reprezentacyjnej karierze. Dwukrotna mistrzyni olimpijska z Turynu (2006) i Vancouver (2010), wielokrotna medalistka mistrzostw świata, zapisała się w historii jako zawodniczka o ogromnej charyzmie, inteligencji boiskowej i naturalnych cechach przywódczych. Już wtedy wielu ekspertów podejrzewało, że nawet po zakończeniu kariery o 43-latce będzie głośno. I tak właśnie się stało.

Po odwieszeniu łyżew na kołek MacLeod postanowiła dzielić się wiedzą i doświadczeniem z kolejnymi pokoleniami hokeistek. Szybko odnalazła się w roli trenerki, a jej profesjonalizm i podejście do pracy zostały docenione również poza Kanadą. Obecnie prowadzi reprezentację Czech, którą w krótkim czasie zamieniła w jedną z najmocniejszych drużyn świata. Pod jej wodzą Czeszki zaczęły regularnie rywalizować z absolutną czołówką i dziś jadą na igrzyska olimpijskie z realnymi nadziejami na złoty medal.

Carla MacLeod z kadrą Czech na igrzyskach. Chce zdobyć złoto olimpijskie

Pod koniec 2025 roku nad tą sportową bajką zawisły jednak czarne chmury. W listopadzie świat obiegła informacja, że u Carli MacLeod zdiagnozowano nowotwór. Choroba wywołała ogromne poruszenie i natychmiast pojawiły się obawy, czy trenerka będzie w stanie towarzyszyć swoim zawodniczkom podczas olimpijskiego turnieju. Sama zainteresowana na chwilę zniknęła z medialnego radarów, skupiając się na leczeniu i regeneracji.

Szybko jednak okazało się, że duch walki, z którego słynęła jako zawodniczka, nie opuścił jej także w życiu prywatnym. Kanadyjka ostatecznie poleciała z kadrą do Włoch, gdzie w Mediolanie poprowadzi Czeszki w olimpijskiej walce. Podczas środowego treningu emanowała dobrą energią i zapewniła, że zrobi wszystko co w jej mocy, aby podopieczne osiągnęły sukces. "Był taki czas, kiedy nie byłam pewina, czy uda mi się tu dotrzeć. Więc móc tu być i dzielić się tym z moim sztabem i zawodnikami, to naprawdę coś wyjątkowego" - wyznała, cytowana przez agencję Reuters.

Pierwszy mecz czeskie hokeistki rozegrają w czwartek o godzinie 16.40. Ich rywalkami będą Amerykanki.

Carla MacLeod w akcji Robert Laberge Getty Images

Carla MacLeod Bruce Bennett Getty Images

Carla MacLeod z czeskimi hokeistkami Jamie Squire Getty Images

Prezes PKOl-u zaatakował ministra sportu ws. flagi. Kamera uchwyciła całą prawdę Polsat Sport