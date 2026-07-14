Infantino zdecydował ws. ceremonii zamknięcia MŚ. Komunikat poszedł w świat

We wtorkowy wieczór poznaliśmy pierwszego finalistę tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. W środę natomiast dowiemy się, kto o tytuł czempiona powalczy z reprezentacją Hiszpanii, która pokonała Francję 2:0. O godzinie 21.00 czasu polskiego rozpocznie się mecz Anglia - Argentyna.

Na kilka dni przed ostateczną walką o tytuł mistrza świata Gianni Infantino za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił kolejne informacje dotyczące tego, jak wyglądała będzie ceremonia zamknięcia czempionatu. Jak przekazał, przed wyłonieniem triumfatora turnieju na murawie zaprezentują się nie tylko wielkie gwiazdy muzyki, ale także show-biznesu. W ceremonii udział wezmą Robbie Williams, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Tom Cruise oraz... IShowSpeed.

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IShowSpeed zaatakowany podczas mistrzostw świata. FIFA stanęła w jego obronie

Darren Jason Watkins Jr znany lepiej jako IShowSpeed nigdy nie ukrywał swojego zainteresowania futbolem. Youtuber zasłynął z miłości do Cristiano Ronaldo i podczas tegorocznych mistrzostw świata kibicował reprezentacji Portugalii z trybun. Amerykanin nie ograniczał się jednak jedynie do wizyt na stadionach, gdy na murawie akurat walczyli "Nawigatorzy".

21-latek zasiadł na trybunach także m.in. podczas meczu Argentyny i Republiki Zielonego Przylądka. Wówczas przywdział on koszulkę ekipy z Afryki i... został zaatakowany przez kibiców "Albicelestes", którzy rzucali pod jego adresem mocno rasistowskie komentarze.

FIFA nie miała zamiaru przejść obojętnie wobec ataków w kierunku amerykańskiego youtubera. "FIFA stanowczo potępia rasizm, nienawiść i dyskryminację we wszelkich formach. Te działania nie mają miejsca w piłce nożnej, na Mistrzostwach Świata FIFA ani nigdzie indziej w społeczeństwie. (...) Mistrzostwa Świata FIFA to święto jedności, różnorodności i szacunku. Łączą ludzi, kultury i społeczności z całego świata, a każdy, kto działa w sposób podważający te wartości, nie jest mile widziany w naszej grze" - przekazano wówczas w oficjalnym oświadczeniu.

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IShowSpeed KENZO TRIBOUILLARD AFP

IShowSpeed Dave Kotinsky/Getty Images for Fanatics AFP

IShowSpeed IBRAHIM EZZAT/ANADOLU AGENCY AFP





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