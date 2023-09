Imponująca metamorfoza legendy NBA. Jest wzorem do naśladowania

Shaquille O'Neal to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać fanom koszykówki. 51-latek już od dłuższego czasu zaliczany jest do grona legendarnych zawodników NBA. Czterokrotnie świętował tytuł mistrzowski w amerykańsko-kanadyjskiej lidze koszykarskiej - trzykrotnie z drużyną Los Angeles Lakers i raz z Miami Heat. Nie są to jednak jedyne osiągnięcia utytułowanego sportowca. Na swoim koncie ma on jeszcze m.in. tytuły mistrza olimpijskiego i mistrza świata.