Wielka miłość Ikera Casillasa z Sarą Carbonero to już przeszłość. Okazuje się, że plotki się potwierdziły i słynna para rozstała się. W sieci pojawiło się poruszające oświadczenie.

Para poznała się w 2009 roku podczas Pucharu Konfederacji w RPA. Pół roku później zaczęli się spotykać, a w 2014 roku przyszedł na świat ich syn Martin. Dwa lata później zakochani doczekali się drugiego potomka Lucasa.

Wywiad Carbonero z Casillasem w 2010 roku przeszedł już do historii! Dziennikarka rozmawiała z ukochanym po wygranym przez Hiszpanię finale mistrzostw świata. Piłkarz, zamiast odpowiedzieć na jedno z pytań - pocałował żonę.



Wszystko wskazuje jednak na to, że małżonkowie rozstali się. Na Instagramie sportowca pojawiło się oświadczenie, które nie pozostawia złudzeń!



"Oboje czujemy się dumni z rodziny, jaką stworzyliśmy i z możliwości dzielenia miłości, która wypełniała nas szczęściem przez wszystkie te lata bycia razem. Dziś nasza miłość jako pary to już dwie inne, ale nie odległe drogi. Wciąż będziemy razem oddanymi rodzicami jak do tej pory. To przemyślana decyzja podjęta poprzez wzajemne porozumienie" - napisali pod wspólnym zdjęciem.

