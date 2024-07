Wielkimi krokami zbliża się jedna z najbardziej prestiżowych imprez sportowych na świecie. Mowa oczywiście o igrzyskach olimpijskich, podczas których o medale i mistrzowskie tytuły walczą czołowi sportowcy z całego globu, w tym także reprezentanci Polski. Po ostatnich sukcesach naszych siatkarek wielu ekspertów zaczęło wierzyć w to, że podopieczne Stefano Lavariniego są w stanie wywalczyć dla naszego kraju olimpijski krążek . Panie nie będą miały jednak łatwego zadania, ponieważ już w fazie grupowej przyjdzie im zmierzyć się z mocnymi rywalkami, w tym m.in. z zawodniczkami z Brazylii.

Wielka afera w Brazylii. Członkini sztabu szkoleniowego nie pojedzie na igrzyska

Jak donoszą dziennikarze "CNN Brasil", Sheilla Tavares de Castro miała założyć na platformie X fałszywy profil, na których zamieszczała wpisy oczerniające Gabi. Kiedy ujawniono, że to właśnie 41-latka jest właścicielką wspomnianego wcześniej konta, brazylijski związek zdecydował, że była siatkarka i obecna członkini brazylijskiego sztabu nie poleci z kadrą na igrzyska do Paryża. Zdaniem lokalnych mediów Castro zdecydowała się założyć fałszywe konto w mediach społecznościowych, aby dopiec Gabi, z którą niegdyś była w związku. Gdy panie podjęły decyzję o zakończeniu łączącej ich relacji, między nimi zaczęło dochodzić do spięć, a 41-latka postanowiła skutecznie uprzykrzyć życie swojej byłej kochance.