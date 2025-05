Igrzyska pokrzyżowały mu plany. Semeniuk wreszcie stanie na ślubnym kobiercu

Kamil Semeniuk w niedzielny wieczór sięgnął po trzeci w karierze triumf w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Po dwóch triumfach z ZAKSĄ tym razem sukces ten Polak osiągnął w barwach włoskiej Perugii. Wkrótce 28-latek powróci do kraju, gdzie rozpocznie przygotowania do meczów z reprezentacją. W wolnych chwilach jednak gwiazdor nie będzie odpoczywał. Wręcz przeciwnie. Wraz ze swoją narzeczoną Semeniuk stanie bowiem wkrótce na ślubnym kobiercu. Przyszli małżonkowie czas wolny spędzą więc na przygotowaniach do tego pięknego dnia.