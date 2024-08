Iga Świątek znienacka nadała wymowny komunikat. W tle ostatnie wydarzenia

Iga Świątek ma napięty terminarz

Iga Świątek niedawno wróciła z igrzysk olimpijskich, gdzie wywalczyła srebrny medal. Wcześniej startowała m.in. w turnieju French Open, który wygrała, a następnie przeniosła się do Anglii, gdzie wzięła udział w Wimbledonie.

Jej kalendarz jest mocno napięty, co niekiedy bywa dość męczące nawet dla osoby, która kocha to, co robi. Niedawno tenisistka żaliła się w jednym z wywiadów, że wręcz czuje się jak... chomik w kołowrotku. Podkreśliła jednak, że godzi się z tym, gdyż od początku zdawała sobie sprawę, że tak wygląda życie tenisistki.