Iga Świątek z wizytą u znanego projektanta. Zaszalała w luksusowym butiku!

Za Igą Świątek sezon pełen emocji. Polka 4 kwietnia rozsiadła się w fotelu liderki światowego rankingu tenisistek i nie zanosi się, by ktoś w najbliższym czasie miał zająć jej miejsce. Raszynianka przez ostatnie miesiące znakomicie prezentowała się na światowych kortach, zdobywając coraz to nowsze trofea i nagrody. Zaledwie kilka dni temu w ręce 21-latki trafiła nagroda dla numeru jeden na koniec sezonu. Teraz Świątek wróciła już do Polski i może cieszyć się chwilą odpoczynku.