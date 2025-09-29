Iga Świątek wystosowała zaproszenie dla Lewandowskiego. "Daj mi znać"
Robert Lewandowski i Iga Świątek mają bardzo dobre relacje, co widać było m.in. podczas ich jednego spotkania na turnieju WTA. Od tamtej pory wiadomo, że oboje chętnie śmieją się z memów o sobie. Teraz Iga Świątek, w reakcji na post Lewandowskiego, postanowiła zaprosić go na wspólny trening. Wszystko przez jedno zamieszczone przez polskiego napastnika przerobione przez AI zdjęcie.
Iga Świątek i Robert Lewandowski darzą się stosunkowo serdeczną relacją. Najbardziej było to widać wtedy, gdy żartowali z memów o sobie. Zdaje się, że teraz ich stosunki mogą przejść na kolejny poziom, bo tenisistka zaprosiła kapitana reprezentacji Polski na wspólny trening.
Robert Lewandowski zamieścił zagadkowe zdjęcia
Na profilu Roberta Lewandowskiego pojawiło się parę nowych, zagadkowych zdjęć piłkarza. Okazało się, że to jego fotografie zmienione za sprawą sztucznej inteligencji. W ten sposób piłkarz "zapozował" w kilku sportowych wcieleniach.
Na jednym zdjęciu pokazał się jako karateka, na drugim jako tenisista, a na trzecim - jako siatkarz. Reakcje w komentarzach okazały się prawdziwie bezcenne. Nawiązać kontakt z napastnikiem Barcelony postanowili m.in. Iga Świątek i Paweł Zatorski.
Robert Lewandowski zaproszony przez Igę Świątek na trening
Jako, że jednym z nowych "wcieleń" Lewandowskiego, był tenisista, swoje trzy grosze dodać musiała Iga Świątek. Polka postanowiła w kilku słowach zaprosić "Lewego" na wspólny trening.
"Jeśli kiedykolwiek chciałbyś przetestować się na korcie, daj mi znać" - napisała. Swoją opinię do siatkarskiej odsłony dodał za to Paweł Zatorski . "Ale skosik z prawego skrzydła idzie" - pisał libero reprezentacji Polski, który ze względu na kontuzję, nie mógł pojechać na mistrzostwa świata.