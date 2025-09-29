Iga Świątek i Robert Lewandowski darzą się stosunkowo serdeczną relacją. Najbardziej było to widać wtedy, gdy żartowali z memów o sobie. Zdaje się, że teraz ich stosunki mogą przejść na kolejny poziom, bo tenisistka zaprosiła kapitana reprezentacji Polski na wspólny trening.

Robert Lewandowski zamieścił zagadkowe zdjęcia

Na profilu Roberta Lewandowskiego pojawiło się parę nowych, zagadkowych zdjęć piłkarza. Okazało się, że to jego fotografie zmienione za sprawą sztucznej inteligencji. W ten sposób piłkarz "zapozował" w kilku sportowych wcieleniach.

US Open 2025: Iga Świątek w ćwierćfinale! [Dzień 9] AP © 2025 Associated Press

Na jednym zdjęciu pokazał się jako karateka, na drugim jako tenisista, a na trzecim - jako siatkarz. Reakcje w komentarzach okazały się prawdziwie bezcenne. Nawiązać kontakt z napastnikiem Barcelony postanowili m.in. Iga Świątek i Paweł Zatorski.

Robert Lewandowski zaproszony przez Igę Świątek na trening

Jako, że jednym z nowych "wcieleń" Lewandowskiego, był tenisista, swoje trzy grosze dodać musiała Iga Świątek. Polka postanowiła w kilku słowach zaprosić "Lewego" na wspólny trening.

"Jeśli kiedykolwiek chciałbyś przetestować się na korcie, daj mi znać" - napisała. Swoją opinię do siatkarskiej odsłony dodał za to Paweł Zatorski . "Ale skosik z prawego skrzydła idzie" - pisał libero reprezentacji Polski, który ze względu na kontuzję, nie mógł pojechać na mistrzostwa świata.

Iga Świątek jako sportowa marka notowana jest obecnie wyżej niż Robert Lewandowski AFP

Po lewej: Iga Świątek podczas turnieju Rolanda Garrosa. Po prawej: Iga Świątek teraz Instagram/iga.swiatek, SEBASTIEN BERDA/AFP East News