Iga Świątek i Hubert Hurkacz sprawdzili swoją formę przed kolejnym turniejem. Nasi tenisiści wzięli udział w towarzyskich zawodach Eisenhower Cup 2023 i w wielkim stylu doszli aż do finału, pokonując Kanadyjczyków i Greków. Swój ostatni mecz przegrali 8:10 z tegoroczną triumfatorką Australian Open, Aryną Sabalenką i broniącym tytułu w Indian Wells, Taylorem Fritzem.

Nagrodą za zwycięstwo w tunieju było 200 tys. dolarów. Kwota zostanie przeznaczona na cele lokalnych organizacji charytatywnych. Ostatnie dni zapewne na długo zapadną w pamięci raszyniance, która opublikowała w swoich mediach społecznościowych serię zdjęć. We wpisie zwróciła się do reprezentanta Polski. Jej słowa nie pozostały bez echa.

AP / © 2023 Associated Press

Ukraińska tenisistka po wygranym meczu nie podała ręki rosyjskiej przeciwniczce. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Iga Świątek napisała do Huberta Hurkacza. Polak odpowiedział jej w komentarzu

Liderka rankingu WTA za pomocą kilku fotek podsumowała ostatnie dni. Pochwaliła się fanom muralem, który powstał na jej cześć. Jest to element tradycji Indian Wells. Zwycięzcy turnieju mogą za jakiś czas podziwiać siebie na wielkiej ścianie.

Miałam sporo pracy przez kilka ostatnich dni. Hubi, gra z tobą to ogromny przywilej i ogromna przyjemność. Dzięki!

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Zwócili uwagę szczególnie na zdjęcie z 26-latkiem. "Uwielbiam to! Mam nadzieję, że ty i Hubi będziecie częściej współpracować na deblu", "Tworzycie wspaniała parę na korcie, mam nadzieję, że częściej będziemy mogli oglądać Waszą grę w mikście", "Oboje macie w sobie coś magicznego, co w połączeniu ze sobą daje mieszankę doskonałą. Precyzja, gracja, siła, sprawność, niesamowita osobowość, energia i wiele więcej", "Mamy niezwykłe szczęście, że możemy oglądać Was razem. Dziękujemy" - zachwycali się kibice.