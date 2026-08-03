Iga Świątek prosto z mostu o Ewie Pajor. Tak ją nazwała

Iga Świątek wypowiedziała się na temat niedawnego spotkania z Ewą Pajor na boisku. Panie miały okazję razem przez chwilę pograć w piłkę. "To super doświadczenie, zwłaszcza, gdy spotykasz świetną osobę" - komentuje tenisistka w nagraniu udostępnionym przez Stan Sport.

Ewa jest wielką profesjonalistką, zaangażowaną, skupioną. Inspirująca jest obecność w jej pobliżu

Wyjaśniła, że Pajor dopiero co rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu, więc ich wspólny trening był jednym z pierwszych, jakie piłkarka odbyła po urlopie i przerwie od gry. "Dlatego byłam użyteczna, bo mogłam pomóc z prostymi podaniami" - śmiała się Iga.

Apel Igi Świątek po spotkaniu z Ewą Pajor

Świątek zasygnalizowała, że ją i Pajor łączą podobne zawodowe doświadczenia, więc możliwość rozmowy i wymiany zdań była dla niej jeszcze bardziej cenna.

"Rozmowa z inną zawodniczką, która dzieli podobne doświadczenia i jest z tego samego kraju, jest miła. Myślę, że wszyscy powinniśmy się wspierać, bo jesteśmy przykładem dla następnego pokolenia" - przekazała.

Rozwiń

Wcześniej spotkanie to skomentowała Ewa Pajor. Zapewniła, że możliwość treningu z Igą była dla niej "czystą przyjemnością". "Do zobaczenia na korcie, Iga" - obiecała, sygnalizując możliwy rewanż, tym razem na terenie tenisistki.

Pajor i Świątek poszły własnymi drogami

Po wspólnym treningu i rozmowie twarzą w twarz obie zawodniczki rzuciły się w wir własnych zawodowych obowiązków. Iga Świątek ma przed sobą dalszą część sezonu, w tym udział w turnieju w Toronto.

Polka wyjdzie na kort już we wtorek 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Sara Bejlek z Czech. Do tej pory panie mierzyły się ze sobą raz. Było to niedawno, bo podczas tegorocznego wielkoszlemowego Roland Garros. Wygrała Iga, która pokonała rywalkę 6:2, 6:3.

Z kolei Ewa Pajor kontynuuje karierę w Barcelonie. W ubiegłym sezonie była królową strzelczyń Ligi Mistrzyń i jest na liście kluczowych zawodniczek drużyny. Jej kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Trener Pere Romeu zasygnalizował, że zatrzymanie jej w klubie będzie istotne.

"Musimy zacząć pracować już teraz nad przedłużeniem kontraktów z zawodniczkami, którym ufamy bezgranicznie" - obwieścił w rozmowie z Mundo Deportivo.

Wyraził przekonanie, że jeśli temat będzie się przeciągać, negatywnie wpłynie to na koncentrację piłkarek Barcelony.

"Jeśli będziemy ciągle myśleć o kwestiach związanych z odnawianiem umów, będą one rozkojarzone. Im szybciej te procesy zostaną przyspieszone, tym lepiej dla zawodniczki, tym lepiej dla klubu, tym lepiej dla wszystkich" - podsumował.





Iga Świątek - Alexandra Eala. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport