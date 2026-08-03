Iga Świątek prosto z mostu o Ewie Pajor. Tak ją nazwała
Całkiem niedawno Iga Świątek i Ewa Pajor miały okazję spotkać się twarzą w twarz. Odbyły nawet wspólny trening piłkarski. Teraz, na chwilę przed pierwszym meczem w turnieju w Toronto, tenisistka dzieli się wrażeniami. Swoją nową koleżankę określa kilkoma słowami, które idealnie opisują, jaka rzeczywiście jest Pajor.
Iga Świątek wypowiedziała się na temat niedawnego spotkania z Ewą Pajor na boisku. Panie miały okazję razem przez chwilę pograć w piłkę. "To super doświadczenie, zwłaszcza, gdy spotykasz świetną osobę" - komentuje tenisistka w nagraniu udostępnionym przez Stan Sport.
Ewa jest wielką profesjonalistką, zaangażowaną, skupioną. Inspirująca jest obecność w jej pobliżu
Wyjaśniła, że Pajor dopiero co rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu, więc ich wspólny trening był jednym z pierwszych, jakie piłkarka odbyła po urlopie i przerwie od gry. "Dlatego byłam użyteczna, bo mogłam pomóc z prostymi podaniami" - śmiała się Iga.
Apel Igi Świątek po spotkaniu z Ewą Pajor
Świątek zasygnalizowała, że ją i Pajor łączą podobne zawodowe doświadczenia, więc możliwość rozmowy i wymiany zdań była dla niej jeszcze bardziej cenna.
"Rozmowa z inną zawodniczką, która dzieli podobne doświadczenia i jest z tego samego kraju, jest miła. Myślę, że wszyscy powinniśmy się wspierać, bo jesteśmy przykładem dla następnego pokolenia" - przekazała.
Wcześniej spotkanie to skomentowała Ewa Pajor. Zapewniła, że możliwość treningu z Igą była dla niej "czystą przyjemnością". "Do zobaczenia na korcie, Iga" - obiecała, sygnalizując możliwy rewanż, tym razem na terenie tenisistki.
Pajor i Świątek poszły własnymi drogami
Po wspólnym treningu i rozmowie twarzą w twarz obie zawodniczki rzuciły się w wir własnych zawodowych obowiązków. Iga Świątek ma przed sobą dalszą część sezonu, w tym udział w turnieju w Toronto.
Polka wyjdzie na kort już we wtorek 4 sierpnia. Jej przeciwniczką będzie Sara Bejlek z Czech. Do tej pory panie mierzyły się ze sobą raz. Było to niedawno, bo podczas tegorocznego wielkoszlemowego Roland Garros. Wygrała Iga, która pokonała rywalkę 6:2, 6:3.
Z kolei Ewa Pajor kontynuuje karierę w Barcelonie. W ubiegłym sezonie była królową strzelczyń Ligi Mistrzyń i jest na liście kluczowych zawodniczek drużyny. Jej kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku. Trener Pere Romeu zasygnalizował, że zatrzymanie jej w klubie będzie istotne.
"Musimy zacząć pracować już teraz nad przedłużeniem kontraktów z zawodniczkami, którym ufamy bezgranicznie" - obwieścił w rozmowie z Mundo Deportivo.
Wyraził przekonanie, że jeśli temat będzie się przeciągać, negatywnie wpłynie to na koncentrację piłkarek Barcelony.
"Jeśli będziemy ciągle myśleć o kwestiach związanych z odnawianiem umów, będą one rozkojarzone. Im szybciej te procesy zostaną przyspieszone, tym lepiej dla zawodniczki, tym lepiej dla klubu, tym lepiej dla wszystkich" - podsumował.