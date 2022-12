To nie był udany finał dla naszej tenisistki. Podczas gdy znaczna większość Polaków zasiadała do wigilijnego stołu, Świątek rywalizowała z reprezentantką Kazachstanu, Jeleną Rybakiną w finale World Tennis League. 21-latka z Raszyna przegrała to spotkanie 6:3, 6:1. Teraz czeka ją nowe wyzwanie. Przed nowym rokiem zagra jeszcze w australijskim turnieju United Cup. Kobieta w przerwie między startami opublikowała zdjęcia z Dubaju. Można pozazdrościć jej widoków.