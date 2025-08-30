Iga Świątek nie wytrzymała, Marcin Prokop zareagował. Wymowne słowa prezentera

Świątek nie odpowiedziała na pytanie i wyraźnie okazała swoją frustrację związaną z tym zjawiskiem. W sieci huczało - krytykowano zadającego pytanie dziennikarza oraz przypominano o tym, że często tenisistki dostają o wiele mniej związane ze sportem pytania.

Iga Świątek zapytana o koraliki. Burza w sieci

"Co to jest za pytanie, przepraszam. Czy myślałam o tym, aby wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie?" - mówiła poirytowana Świątek na konferencji prasowej po wygranym meczu II rundy US Open.

Iga Świątek z szybkim zwycięstwem i gratulacjami dla Taylor Swift [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Pytanie i jej reakcja szybko stały się przyczyną wielu dyskusji w sieci. Internauci krytykowali zachowanie polskiego dziennikarza, który później zapowiedział, że przeprosi Świątek. Zwracano uwagę na to, że takie rzeczy zdarzają się od lat, szczególnie wobec zawodniczek i to nie tylko w kontekście tenisa.

Marcin Prokop zażartował z koralików

Po konferencji nagranie z niej stało się viralem w polskim internecie. Na fali popularności skorzystać z tego kontekstu postanowił Marcin Prokop. Prowadzący "Dzień Dobry TVN", któremu w przeszłości zdarzało się przeprowadzać wywiady ze Świątek, postanowił dodać coś od siebie w swoim stylu.

Pokazał zdjęcie swoich rozwichrzonych, podniesionych do góry włosów i napisał: "myślę o tym, żeby wpleść sobie koraliki we włosy". Wielu fanów twierdziło, że też ma zamiar to zrobić. Czyżby przez przypadek doszło do polskiej koralikomanii?

Iga Świątek konsekwentnie trzyma się swojej optyki. Dziennikarz nie doczekał się "satysfakcjonującej" odpowiedzi FOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFP AFP

Po lewej: Iga Świątek podczas turnieju Rolanda Garrosa. Po prawej: Iga Świątek teraz Instagram/iga.swiatek, SEBASTIEN BERDA/AFP East News