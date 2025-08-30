Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iga Świątek nie wytrzymała, Marcin Prokop zareagował. Wymowne słowa prezentera

Anna Dymarczyk

Iga Świątek dostała w trakcie pomeczowej konferencji prasowej pytanie, które oburzyło sporą część internautów, ale także ją samą - chodziło o modne wplatanie koralików we włosy. Wydarzenie szybko odbiło się dużym echem w sieci i reagowali na nie zarówno fani tenisa, jak i ci mniej związani ze sportem. Jedną z takich osób był Marcin Prokop. Postanowił on w swoim stylu skomentować nieszczęsne pytanie.

Świątek nie odpowiedziała na pytanie i wyraźnie okazała swoją frustrację związaną z tym zjawiskiem. W sieci huczało - krytykowano zadającego pytanie dziennikarza oraz przypominano o tym, że często tenisistki dostają o wiele mniej związane ze sportem pytania.

Iga Świątek zapytana o koraliki. Burza w sieci

"Co to jest za pytanie, przepraszam. Czy myślałam o tym, aby wpleść sobie koraliki we włosy? Nie. O co chodzi? Co to jest za pytanie?" - mówiła poirytowana Świątek na konferencji prasowej po wygranym meczu II rundy US Open.

Pytanie i jej reakcja szybko stały się przyczyną wielu dyskusji w sieci. Internauci krytykowali zachowanie polskiego dziennikarza, który później zapowiedział, że przeprosi Świątek. Zwracano uwagę na to, że takie rzeczy zdarzają się od lat, szczególnie wobec zawodniczek i to nie tylko w kontekście tenisa.

Marcin Prokop zażartował z koralików

Po konferencji nagranie z niej stało się viralem w polskim internecie. Na fali popularności skorzystać z tego kontekstu postanowił Marcin Prokop. Prowadzący "Dzień Dobry TVN", któremu w przeszłości zdarzało się przeprowadzać wywiady ze Świątek, postanowił dodać coś od siebie w swoim stylu.

Pokazał zdjęcie swoich rozwichrzonych, podniesionych do góry włosów i napisał: "myślę o tym, żeby wpleść sobie koraliki we włosy". Wielu fanów twierdziło, że też ma zamiar to zrobić. Czyżby przez przypadek doszło do polskiej koralikomanii?

Świątek nie wytrzymała po meczu na US Open. Usłyszała to pytanie i wybuchła

Iga Świątek konsekwentnie trzyma się swojej optyki. Dziennikarz nie doczekał się "satysfakcjonującej" odpowiedzi
