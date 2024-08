Iga Świątek nie czekała ani chwili. Ledwie trzy znaki, a mówią wszystko

Trudno opisać emocje, jakie towarzyszyły w środę rywalizacji na ściance we wspinaczce na czas. Aleksandra Mirosław udowodniła, że w tej konkurencji nie ma na nią absolutnie mocnych i sięgnęła po złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nie dość, że pierwszy, to jeszcze historyczny - w stosunkowo "nowej" dyscyplinie był to premierowy krążek z najcenniejszego kruszcu.