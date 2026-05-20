W kwietniu w polskim internecie wydarzyły się rzeczy, o których rozpisywał się cały świat. Wszystko zaczęło się od piosenki Bedoesa i Mai Mecan "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Współpraca rapera i podopiecznej fundacji Cancer Fighters mocno poruszyła Łatwoganga, który wkrótce potem rozpoczął na swoim kanale YouTube wyjątkową transmisję - przed ponad 9 dni w zapętleniu słuchał on piosenki, przy okazji zbierając fundusze na rzecz Cancer Fighters.

To, co wydarzyło się przez te 9 dni przeszło najśmielsze oczekiwania Łatwoganga - o akcji dowiedziało się wiele gwiazd ze świata polskiego show-biznesu oraz sportu, które postanowiły dołączyć do influencera i w wyjątkowy sposób wesprzeć fundację. Robert Lewandowski nagrał specjalnego TikToka do piosenki "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", a wkrótce potem dołączyli do niego również Wojciech Szczęsny i Lamine Yamal. Artur Szpilka na aukcję przekazał rękawice, w których w 2016 roku walczył o pas mistrza świata WBC z Deontayem Wilderem, Władimir Semirunnij natomiast ogolił się na łyso, a na licytację przekazał swój olimpijski medal.

Thierry Henry dołączył do akcji Łatwoganga. Wyjątkowa licytacja, tak wspiera Cancer Fighters

Już po zakończeniu transmisji Łatwogang miał okazję spotkać się z inną legendą sportu - Thierrym Henrym. Francuz, który jest idolem Roberta Lewandowskiego, był niezwykle poruszony inicjatywą i sam postanowił dołożyć swoją cegiełkę. Legendarny gracz Arsenalu na licytację przekazał cztery bilety VIP na domowy mecz Arsenalu w przyszłym sezonie. Jak się okazało, nie były to wcale puste obietnice - na platformie Allegro Cancer Fighters rozpoczęło aukcję, w której zdobyć można wejściówki na mecz na Emirates Stadium w północnym Londynie. Wyjątkowości tej licytacji dodaje fakt, że zwycięzcy spotkanie to obejrzą w towarzystwie samego Thierry'ego Henry'ego.

Na reakcję internautów wcale nie trzeba było czekać. W miniony piątek pierwsi użytkownicy rozpoczęli licytację, która we wtorek 19 maja kilkanaście minut po godzinie 20.00 osiągnęła zawrotną kwotę - ta wynosi obecnie 25 345 złotych. Aukcja potrwa jeszcze do 1 czerwca do godziny 20.00, można więc spodziewać się, że końcowa kwota będzie jeszcze bardziej imponująca.

Thierry Henry FRANCK FIFE / AFP AFP

Thierry Henry Jean-Christophe Verhaegen / AFP AFP

Thierry Henry GLYN KIRK AFP





Eksperci wskazali faworyta w finale Ligi Europy. WIDEO Polsat Sport