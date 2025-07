Ich wesele trwało trzy dni. Ostatniego dnia Brzęczek "uciekł" od żony

Jerzy Brzęczek to bez wątpienia jedna z najbardziej charakterystycznych postaci w polskich futbolu. Swoją przygodę rozpoczynał - podobnie jak wielu jego poprzedników - jako zawodnik, a na murawie reprezentował barwy takich klubów jak między innymi Lech Poznań, Górnik Zabrze czy GKS Katowice. Był on także członkiem piłkarskiej drużyny narodowej, z którą wystąpił na XXV Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. Wówczas "Biało-Czerwoni" do ojczyzny wrócili jako wicemistrzowie olimpijscy.